إيجل تخطط لرعاية قيد شركة تكنولوجية في بورصة النيل

أحمد علي تسعى شركة إيجل للاستشارات المالية، لرعاية قيد شركة عاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، خلال العام الجاري، في بورصة النيل، مفضلة عدم الإفصاح عن اسمها لحين التقدم بطلب القيد. قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل"، إن شركته اتفقت…

أحمد علي

تسعى شركة إيجل للاستشارات المالية، لرعاية قيد شركة عاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، خلال العام الجاري، في بورصة النيل، مفضلة عدم الإفصاح عن اسمها لحين التقدم بطلب القيد.

قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل”، إن شركته اتفقت بشكل مبدئي مع الشركة التكنولوجية على طرح حصة من أسهمها في بورصة النيل خلال الفترة المقبلة، على أن تتولى “إيجل” مهام إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة الراغبة فى القيد خلال الأيام المقبلة.

أضاف في تصريح لـ”المال”، أن رأسمال الشركة محل الطرح يبلغ تقريبًا 5 ملايين جنيه، ومملوكة لشخص واحد بالكامل، مشيرًا إلى أن شركته تدرس كيفية الطرح سواء عبر زيادة رأسمال الشركة، أو بيع جزء من الأسهم القديمة.

أكد عمارة، أن الشركة التكنولوجية اقتنعت بالقيد والطرح ببورصة النيل، عقب محادثات قام بها مع رئيسها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه ضروري نشر ثقافة الحصول على التمويل للازم عبر بورصة النيل، في ظل ارتفاع صعوبة الحصول على التمويل المصرفي بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وتنص قواعد سوق المال على إلزام الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، على ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن %20 من إجمالى الأسهم، مع احتفاظ كبار المساهمين بحصصهم فى الشركة لمدة تقارب العامين لضمان جديتهم.

وتقوم شركة إيجل للاستشارات المالية على تجهيز عملية طرح 20% من أسهم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من قيد الشركة بجداول بورصة النيل.