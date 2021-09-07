«إيجل» تتولى رعاية طرحين ببورصة «النيل» لكيانات تعمل بالمجال الصناعى

من المستهدف تنفيذ أحدهما قبل نهاية 2021

تتولى شركة «إيجل للاستشارات المالية» رعاية قيد شركتين جديدتين بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تعملان بالمجال الصناعى بنشاط صناعة الكرتون.

ياسر عمارة: نتوقع نشاطا بالقيد تزامناً مع بدء تدشين خطة إعادة الهيكلة

قال ياسر عمارة رئيس مجلس الإدارة بشركة «إيجل»، إن الشركة نجحت فى اقتناص رعاية طرحين جديدين بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة لصالح كيانات تعمل فى القطاع الصناعى وتحديدًا بمجال صناعة الورق والكرتون.

وأضاف أن «إيجل» بدأت مراحل التجهيزات الأولى لأحد الكيانين، إذ من المفترض أن يتم طرحها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجارى 2021.

وأوضح عمارة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الكيان الأول والمخطط أن يتم قيدهُ قبل نهاية العام، يمتلك مصنعا فى المنطقة الصناعية بمدينة «بدر» مُقام على مساحة 12 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 120 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس مال الشركة حوالى 35 مليون جنيه.

رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية

وعلى جانب آخر قال إن الكيان الثانى من المفترض أن يتم طرحهُ خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، لافتًا إلى أن تلك الشركة تعمل أيضًا بمجال تصنيع الشنط الورقية المُستخدمة فى تقديم الهدايا أو وجبات الأكل السريعة.

وأضاف أن الشركة تعمل بالفترة الحالية على للحصول على كافة الموافقات المطلوبة وتجهيز أوراق قيد جزء من أسهمها.

وأشار ياسر عمارة إلى أن رأس مال هذه الشركة يصل إلى 70 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك مخططا لدى الشركة لزيادة رأس مالها لنقل قيدها للسوق الرئيسية كخطوة مستقبلية.

وفسر أن الشركة تعتزم طرح جزء من أسهمها فى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولية ثم إجراء زيادة رأس مالها بما يؤهلها للتوافق مع شروط القيد بالسوق الرئيسية مثلما فعلت شركة «سبيد ميديكال» مؤخرًا.

وعلى جانب آخر توقع أن تشهد الفترات المقبلة رواجًا فى إقبال الشركات على طرح جزء من أسهمها فى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تفاؤلاً منهم بخطة إعادة الهيكلة التى تتبناها البورصة المصرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”.

يُذكر أن خطة إعادة الهيكلة للشركات المقيدة حاليًا بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 24 شركة بدأت منذ بداية شهر سبتمبر الجارى، وستستمر لمدة 8 شهور مقبلة عقب تعاقدهم مع الرعاة المعتمدين.

وكانت «المال» نشرت منذ أيام على لسان داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه خلال فترة الـ8 شهور سيقوم الرعاة بإرسال تقارير شهرية لإدارة البورصة المصرية ومسئولى البنك الأوروبى لاطلاعهم على آخر تطورات الشركة محل التعاقد.

و ستتم المتابعة والتقييم وفقًا لعدة عوامل تتمثل فى مدى تطور أداء الشركة وحركة السهم فى السوق، إلى جانب متابعة التغطية البحثية على السهم والمقابلات التى تتم مع المستثمرين لتعريفهم بطبيعة عمل الشركة وخططها المستقبلية، وأيضًا مدى تطور أداء إدارة علاقات المستثمرين بها بناء على الدورات التدريبية التى يتم تقديمها من جانب الراعى.