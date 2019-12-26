«إيجاس»: 300 الى 310 الف وحدة حصيلة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

علمت “المال” من مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” أن حصيلة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بختام الربع الثانى من العام المالى الجارى ستتراوح بين 300 الى 310 الف وحدة سكنية.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أكدت مؤخرا أن الربع الأول من العام المالى الحالى”يوليو-سبتمبر” شهد توصيل الغاز الطبيعى لنحو 306 ألف وحدة سكنية بنسبة %102عن المستهدفات المخططة للعام.

وقال المسئول أن الشركات العاملة بمجال توصيل الغاز تعمل حاليا بشكل مكثف لسرعة الأنتهاء من مخططات التوصيل للعام المالى الجارى ،والتى تتراوح بين 1.1 الى 1.2 مليون وحدة سكنية.

ولفت الى أن إجمالى عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر ستقفز فوق 10.6 مليون وحدة بنهاية 2019 ،وذلك خلال الفترة منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى فترة الثمانينات وحتى ختام ديسمبر الجارى.

يشار الى أن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى التى تم إطلاقها عام 2018 ساهمت بشكل كبير فى زيادة الإقبال على التوصيل مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب المبادرة يتم تطبيق نظام التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد بقسط شهرى 30 جنيها على مدار 6 سنوات للتيسير على المواطنين.

ولفت المصدر الى أن زيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحال التجارية خففت الضغط على البوتاجاز ،وخفضت من استهلاكه محليا .

يشار الى ان وزير البترول المهندس طارق الملا قد أكد فى تصريحات له مؤخرا إن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمحال التجارية وترشيد الاستهلاك بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية ساهم فى الانخفاض النسبى بمعدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز بنسبة بلغت 5.4 % خلال العام المالي 2018 – 2019.

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لانتظام وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وتولى مؤسسة الرئاسة ووزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ملف توصيل الغاز الطبيعى أولوية كبيرة على أجندة عملهم ،خاصة لمحافظات الصعيد ،والتى وصل عدد الوحدات العاملة بالغاز بها حاليا الى 1.2 مليون وحدة.