إيجاس: 12.1 مليون مسكن تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر

أكد مصدر مسئول، وثيق الصلة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن إجمالى عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر ستقارب 12.100 مليون مسكن بختام شهر مارس الجارى.

ولفت إلى أنه تم توصيل الغاز لذلك العدد منذ بدء نشاط التوصيل.

جدير بالذكر أن قطاع البترول أعلن استهدافه توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.200 مليون مسكن خلال العام المالى الجارى ،ضمن خطة الوزارة لزيادة أعداد المستفيدين من هذا النشاط الذى يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.

وأكد المسئول أن خطة العام المالى الجارى يتم تنفيذها بشكل وبمعدلات تفوق المخططة رغم تحديات أزمة كورونا.

وعلى صعيد متصل أشار المسئول إلى أن خطة قطاع البترول تستهدف التوسع فى توصيل الغاز بكافة المحافظات والمناطق

300الف وحدة مستهدفة بمحافظات الجمهورية خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى

ولفت المسئول إلى أنه من المخطط أن يشهد الربع الأخير من العام المالى الجارى توصيل الغاز إلى نحو300 ألف وحدة سكنية.

ومن المخطط خلال خطة العام المالى الحالى توصيل الغاز الطبيعى لما يزيد عن 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة فى عدد من محافظات الجمهورية.

وأشار المسئول إلى أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى خاصة للقطاع المنزلى ساهم بشكل ملحوظ فى تخفيض حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز

ولفت إلى جدوى الإسراع فى تعميم وتوصيل الغاز لأكبر عدد ممكن من العملاء فى كافة محافظات الجمهورية لما فى ذلك من تأثير ايجابى على حجم استهلاك البوتاجاز ومن ثم تخفيض معدلات استيراده من الخارج.

جدير بالذكر أن وزير البترول عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ أيام لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال فى خطة العام المالى الحالى 2021/2020

وأكد استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن فى تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية.

وتتضمن المبادرة التقسيط على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وفى إطار برنامج التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى فى كافة أنحاء الجمهورية، جار حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030.

كما تتم دراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتى تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان.

وسيتم التوصيل باستخدام الغاز الطبيعى المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.

ويجرى حالياً الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء فى توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الوادى الجديد مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان.