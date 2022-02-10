طاقة

«إيجاس» : مزايدة محدودة لشمال كينج مريوط البحرية تغلق نهاية الشهر

ترسية قطاعين للبحث عن الغاز بإستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار
نسمة بيومي 12:12 م, الخميس, 10 فبراير 22 12:12 م, الخميس, 10 فبراير 22

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إستعرض الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالى 2022-2023 ، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى والتي اسفرت عن ترسية قطاعين للبحث بإستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار .

كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم اغلاقها نهاية الشهر الحالي ، والانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج اضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و 1ر12 الف برميل متكثفات

واوضح وزير البترول خلال الجمعية العمومية لشركة إيجاس أن حجم الانجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ماتم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط ،اذ  شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعى الى 8 مليون وحدة سكنية في مقابل 5ر5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن ,

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وقال انه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً و توصيل الغاز الى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )، ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة ، لافتا الى ان خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضى بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية .

كما تم توصيل الغاز الطبيعى الى 700 الف وحدة سكنية من اصل 2ر1 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و 95 مصنعاً و 5200 منشآة تجارية منهم 3200 مخبز بلدى مدعوم ، وتوصيل الغاز خلال النصف الأول من العام الى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة   ، علاوة على تحويل 42 الف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز ، و جارى  الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في اطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود ، وتوصيل الغاز الطبيعى الى 98 قرية يستفيد منها مايقرب من 300 الف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز الى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ، كما تم تركيب 835 الف عداد غاز مسبق الدفع .

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.حضر اعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، و الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول ، والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية ،والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ، والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ،و نواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ، والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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