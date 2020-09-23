«إيجاس»: خطة طموح للتوسع فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى وضم المزيد من العملاء

يولى قطاع البترول منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى اهتماما ملحوظا، لا سيما بعد توجهات مؤسسة الرئاسة والحكومة للتوسع فى تلك المنظومة على صعيد مختلف التعاملات والقطاعات الاقتصادية، وفقا لمسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وأشار المسئول – فى تصريحاته لـ«المال»- إلى أن الشركات التى بدأت العمل فى تلك المنظومة بمجال قراءة عدادات الغاز الطبيعى وتحصيل فواتيرها، وعلى رأسها «بتروتريد» و«ناتجاس» وغيرها، لديها خطة طموح وبرنامج واضح المعالم للتوسع فى تطبيقها، لتشمل عددا أكبر من العملاء خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن هناك مساعٍ من الشركات العاملة فى تلك المنظومة لزيادة قنوات تحصيل الفواتير إلكترونيا عبر التعاون مع البنوك والشركات الخدمية العاملة فى النشاط.

«ناتجاس»: ارتفاع معدلات التحصيل 3 أضعاف مع «فورى» و10 مع «بنك مصر» منذ بدء المنظومة

وأكد المهندس عمر مسعود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» والعضو المنتدب أنها اقتحمت منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فى مجال قراءة عدادات الغاز الطبيعى وتحصيل فواتيرها منذ عدة سنوات.

وأوضح أنه بعد أن ثبت نجاح العمل بتلك المنظومة، تستهدف الشركة التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى طبقتها الشركة على عدة مراحل أولاها : من خلال التعاون مع شركة «فورى» نهاية عام 2017، حيث تمكن العميل من خلالها من إدخال قراءة العداد الخاص به ودفع الفاتورة أيضا.

ومنذ عام 2018 تم التعاون مع بنك مصر للسداد الإلكترونى عن طريق «الفيزا» و«الماستر كارد» الخاصة بالعملاء.

وفى مطلع 2019 قامت الشركة بعمل «موبايل أبلكيشن» لعملاء الشركة بهدف الاستعلام عن الفواتير والسداد وإدخال القراءة ومعرفة أماكن خدمة العملاء ومواعيد العمل وأى معلومات عن الشركة، وفقا لـ«مسعود».

وتابع: «ناتجاس» تعد الشركة الأولى فى قطاع البترول التى بدأت تطبيق منظومة العدادات الكودية مسبقة الدفع بكروت الشحن، وبالفعل نفذت 20 ألف عداد كودى للغاز بمنطقتى الأسمرات وبشائر الخير، وجار استكمال باقى المخطط تحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» سواء من خلال «ناتجاس» أو باقى شركات القطاع العاملة فى النشاط.

ولفت إلى أن الدولة بدأت فى تطبيق منظومة العدادات مسبقة الدفع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى كمشروع تجريبى، وبعد أن أثبت نجاحه، سيتم بدء تفعيل تلك المنظومة على عملاء القطاع المنزلى فى مراحل لاحقة.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا وزير البترول، أعلن الشهر الماضى أنه جار حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبى لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3.

وقال إنه فى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربى فى هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى للبدء فى طرحها للاستخدام خلال العام المالى الحالى.

ولفت الوزير إلى أنه من المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعى وبالتالى الحفاظ على الطاقة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.

وعن تجاوب وإقبال العملاء مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى قال «مسعود» إن الإقبال يزيد على عملية الدفع والسداد بالطرق الإلكترونية، خاصة من خلال «فورى» منوها إلى ارتفاع استخدام تلك المنظومة بشكل ملحوظ خلال فترة أزمة كورونا الأخيرة.

وتابع: منذ بدء تطبيق المنظومة تضاعف التحصيل من خلال «فورى» 3 مرات مقارنة بأول سنة فى تطبيقه، وتضاعف 10 مرات بالنسبة للتعامل من خلال «الفيزا» و«ماستر كارد».

وأشار إلى أن نسبة من 3 – %5 تقريبا من عملاء “ناتجاس” متجاوبين مع المنظومة، متوقعا ارتفاع الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشركة مستمرة فى عمليات التحصيل التقليدى من خلال محصليها سواء للقراءة أو لسداد الفواتير.

على صعيد آخر، تعد شركة بتروتريد «شركة الخدمات البترولية التجارية»، من ضمن أكبر الشركات التى تقدم خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبدأت الشركة تطبيق المنظومة الإلكترونية على صعيد تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعى ،الاستعلام عن الفاتورة، سداد قيمة الفاتورة من خلال البطاقات الائتمانية بالتعاون مع شركة «فورى».

وتطبق «بتروتريد» المنظومة الإلكترونية على صعيد خدمات الغاز الطبيعى فيما يخص إدخال قراءة العدادات، السداد الإلكترونى من خلال «فورى» وبنك مصر، وإدخال الشكاوى الخاصة بالعملاء، وتطبيق المحمول الخاص بها لعملائها وغيرها من الطرق.

«بتروتريد»: مستمرون فى العمل بها حتى بعد انتهاء «كورونا» ونسعى لزيادة قنوات السداد إلكترونيا

ويتم التعاون بين «بتروتريد» وعدة شركات تمثل قنوات الدفع والسداد الخاصة بالفواتير وهى «فورى»، «مصارى»، «ممكن» ،«بى»، «ضامن»، «خدماتى» للدفع الإلكترونى، «أمان» ،«بى إم واليت»، «فون كاش»، كما يمكن لعملائها السداد من خلال فيزا بنك مصر.

وبحسب بيان صادر عن «بتروتريد» مؤخرا فهى تتبع طرق إلكترونية لتسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعى،عن طريق موقع الشركة الإلكترونى www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة والدفع من خلال بوابة بنك مصر بأى كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

كما يمكن الاستعانة بتطبيق الموبايل الخاص بالشركة، إبلاغ القراءة، والتسديد عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلى ومحفظة بنك مصر، تطبيق موبايل ماى فورى، تطبيق موبايل جوميا ، من خلال مكاتب البريد المصري ، من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة عبر الجمهورية (فورى مصارى أمان ـ بى خدماتى ضامن ، عن طريق رقم التليفون الأرضى لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكترونى للشركة ، الرقم المختصر 1122 من أى موبايل ، خدمة الرد الصوتى التفاعلى من أى موبايل على 5727 ومن أى خط أرضى على 0900727، يمكن من خلال أى فرع من فروعنا تسجيل القراءات ودفع قيمة أى فواتير لأى وحدة على مستوى الجمهورية.

وأكدت شركة “بتروتريد “على التطوير المستمر فى آليات الإبلاغ والتحصيل وعمل المحصلين حيث يتم استبدال الفواتير الورقية التى يتم تداولها باليد بجهاز التحصيل الإلكترونى “POS” وطباعة إيصال للعميل بقيمة الفواتير وهو ما يمكنه من دفع فواتير أى وحدة أخرى على مستوى الجمهورية من مكان إقامته.

وقد بدأ التطبيق فى 7 مناطق كمرحلة أولى وهى : الزاوية الحمراء ـ المنيب ـ المعصرة ـ العجوزة – 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ مدينتي) وسيتم استكمال باقى المناطق فى المراحل التالية.

جدير بالذكر أن توفير المنافذ المتعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل الفواتير مستمر حتى بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

كما أنه جار العمل على توفير خدمة إرسال القراءة عبر الواتس آب عن طريق خدمة Chat bot “ whats app” والتى ستسهل التواصل بين الشركة وعملائها على مستوى الجمهورية.

وتأسست شركة «بتروتريد» عام 2001، وتعمل فى العديد من الأنشطة الأخرى بخلاف «الغاز الطبيعى»، أبرزها نشاط العملاء الصناعيين، حيث تتولى إدارة كبار العملاء مهام إصدار وتحصيل كافة مطالبات استهلاك الغاز الطبيعى لكبار العملاء الصناعيين وشركات إنتاج الكهرباء فى معظم الجمهورية.

كما تعمل فى نشاط تسويق منتجات مختلفة خاصة بشركة «بتروتريد» أو لشركات أخرى عن طريق المعارض، كما تعمل فى نشاط تجميع الزيوت المستعملة التى تشكل خطرا على البيئة، وغيرها من الأنشطة المهمة.

«أبو العلا»: تطبيقها على عمليات شراء وبيع المشتقات البترولية يحكم الرقابة ويطور الأداء

ويؤكد الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولى ،ونائب رئيس جامعة فاروس للعلوم والتكنولوجيا أن التوسع فى تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على مستوى كل القطاعات الاقتصادية ستظهر نتائجه بوضوح خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الدول المتقدمة تعمل وفقا لتلك المنظومة منذ سنوات عديدة، مطالبا بالتوسع فى تلك المنظومة على صعيد قطاع البترول بحيث لا تقتصر على قراءة العدادات أو تحصيل الفواتير فقط.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن مستهدفاتها من العمل بمنظومة الدفع الإلكترونى فيما يخص عمليات شراء المواطنين الوقود ومشتقاته من محطات البنزين “الكروت الذكية”.

ولفت إلى أن تطبيق ذلك فعليا، وتعامل المواطن بكارت ذكى لشحن سيارته بمحطات الوقود ،سيحدث نقلة نوعية فى هذا النشاط ،وسيوفر الوقت والجهد ،وسيضمن الرقابة على عمليات السحب والتداول فيما يخص المنتجات البترولية.

وأيد «أبو العلا» تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بقطاع الغاز الطبيعى «قراءة العدادات وتحصيل الفواتير»، مؤكدا أن الإقبال على التعامل بتلك المنظومة من قبل المواطنين سيلقى رواجا أكبر خلال السنوات المقبلة.