إيجاس توصل الغاز إلى 800 ألف مسكن بقيمة 2.6 مليار جنيه

نسمة بيومى:تعكف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على تنفيذ خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو800 ألف وحدة سكنية، خلال الفترة من مايوالجارى حتى نهاية 2018، باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه.وقالت مصادر فى الشركة لـ «المال» إن الشركات العاملة فى توصيل الغاز للمنازل تكثف من

نسمة بيومى:

تعكف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على تنفيذ خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو800 ألف وحدة سكنية، خلال الفترة من مايوالجارى حتى نهاية 2018، باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار جنيه.

وقالت مصادر فى الشركة لـ «المال» إن الشركات العاملة فى توصيل الغاز للمنازل تكثف من مجهوداتها حاليا لإنجاز تكليفات الرئاسة بتوصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة البترول، مارس الماضى، بسرعة توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية، على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى، وإحلاله محل البوتاجاز.

وكشفت المصادر أن الشركات قامت بتوصيل الغاز لنحو300 ألف وحدة سكنية تقريبا، منذ ديسمبر الماضى، من إجمالى المستهدف الرئاسي.

وبحسب تأكيدات وزير البترول، المهندس طارق الملا، يعمل بالغاز الطبيعى حاليا نحو8.6 مليون وحدة سكنية، منذ بدء النشاط فى عقد الثمانينيات.

وأكدت المصادر أن توصيل غاز المنازل على مدار 2018 لن يقل فى جميع الأحوال عن مليون مسكن.

وتعمل العديد من الشركات الخاصة فى مجال توصيل الغاز تأتى فى مقدمتها شركة «ناتجاس»، ومجموعة «طاقة»، إضافة إلى «الفيوم جاس» و«ناشيونال جاس» و«مايا جاس» و«أوفر سيز»، فضلًا عن 5 شركات أخرى تابعة لوزارة البترول، هى «تاون جاس» و«غاز مصر» وغاز الأقاليم «ريجاس» و«غاز سيناء» – و«غاز القاهرة»، و«صيانكو».

على صعيد متصل، قالت المصادر إن محافظات الوجه البحرى تستحوذ على نصيب الأسد من عمليات توصيل غاز المنازل.

ونوهت بأن جملة المنازل العاملة بالغاز الطبيعى فى كل محافظات الصعيد لا تتجاوز مليون وحدة حاليا، موضحة أن الغاز منتشر بشكل أكبر فى الوجه البحرى ومحافظاته.

وأشارت إلى أن الاتجاه الحالى يتركز على توصيل الغاز فى كل محافظات الجمهورية، ومضاعفة عدد الوحدات العاملة بالغاز فى الوجه القبلى، لتخفيض فاتورة استهلاك البوتاجاز.

وتستورد مصر %60 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، بواقع 7000 طن يوميا، بفاتورة تبلغ 120 مليون دولار شهرياً.