«إيجاس»: توسع مرتقب فى تدشين المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز

بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة طموح للتوسع فى تدشين المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.

وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إنه جار العمل حاليا على تنفيذ خطة طموح تستهدف تدشين 9-10 محطات متنقلة للغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة عقب التشغيل الفعلى لأول محطة من تلك النوعية فى مصر والشرق الأوسط منذ أيام.

ولفت إلى أن المحطة المتنقلة الجديدة تتبع شركة «غازتك»، والتى تمتلك الحصة السوقية الأكبر فى سوق تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

جدير بالذكر أن قطاع البترول أعلن منذ أيام عن التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ فى تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور.

وأشار المسئول إلى أن تلك النوعية من المحطات تتسم بارتفاع سعاتها التخزينية وسهولة وصولها للأماكن البعيدة عن المحطات التقليدية لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.

وأكدت وزارة البترول مؤخرا أن تدشين تلك النوعية من المحطات هدفه إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجارى التوسع فى إنشائها حاليا فى محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

وتتميز المحطة الجديدة التى تم تشغيلها بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء.

على صعيد متصل، قال المسئول إن تلك المحطة تعد البداية لتنفيذ المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تلك المحطة تشابه فى مستهدفاتها مشروع نقل الغاز الطبيعى عبر الناقلات الجارى تنفيذه حاليا، لتيسير وصول الغاز للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية. وأكدت وزارة البترول أن تلك المحطة ستوفر خدماتها للمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التى لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمى مثل المناطق السياحية والمصايف وغيرها.

جدير بالذكر أن ما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام فى إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك فى حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.

وشدد المسئول على أن المحطات المتنقلة للغاز الطبيعى يتم تنفيذها ضمن برنامج أكبر هدفه نشر استخدام الغاز الطبيعى والتوسع فى استهلاكه فى أكبر عدد من المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن قطاع البترول يسابق الزمن لتنفيذ ذلك البرنامج، برعاية من مؤسسة الرئاسة وبدعم ملحوظ لكافة الشركات العاملة بذلك النشاط من المهندس طارق الملا وزير البترول، لا سيما مع توافر إنتاج محلى مرتفع من الغاز الطبيعى ومعروض يكفى لتلبية كافة احتياجات كل القطاعات بالسوق المصرية.