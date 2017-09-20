إيجاس تنفذ المسح السيزمي للبحث عن البترول بغرب البحر المتوسط

خالد بدر الدينتوقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الأربعاء، الانتهاء من المرحلة الأولى من المسح السيزمي في منطقة غرب البحر المتوسط خلال السنة المالية الحالية 2017- 2018.وأعلنت شركة إيجاس، اليوم، في بيان، أن الشركة ستقوم بطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

خالد بدر الدين

توقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الأربعاء، الانتهاء من المرحلة الأولى من المسح السيزمي في منطقة غرب البحر المتوسط خلال السنة المالية الحالية 2017- 2018.





وأعلنت شركة إيجاس، اليوم، في بيان، أن الشركة ستقوم بطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بهذه المنطقة الغربية التى تغطي حوالي 50% من مساحة المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة إيجاس وقعت في يونيو 2015 عقدًا مع شركة بي.جي.إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمي في البحر المتوسط، على أمل أن يسهم في جذب شركات الاستكشاف العالمية الكبرى بعد توفير البيانات السيزمية اللازمة.

و”بي.جي.إس” من كبرى الشركات في مجال المسح السيزمي وقد نفذت أعمال مسح سيزمي في قبرص واليونان ولبنان نتج عنها عدد من اكتشافات الغاز الكبرى.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي البريطانية وشل الإنجليزية الهولندية وإيني الإيطالية.

وقال مسئول بوزارة البترو، لـ”رويترز”، اليوم الأربعاء، مشترطًا عدم نشر اسمه، إن ”مشروع المسح السيزمي يتكون من مرحلتين نتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منتصف 2018، على أن نبدأ بعدها في المرحلة الثانية وننتهي منها خلال ثلاث سنوات“.

واكتشفت إيني الإيطالية في أغسطس 2015 الحقل ظُهر أكبر حقل غاز طبيعي أمام السواحل المصرية في المتوسط باحتياطيات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.