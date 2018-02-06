إيجاس تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 11 منطقة

خالد بدر الدين تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز في 11 منطقة برية وبحرية، قبل نهاية النصف الأول من هذا العام، وحصلت على الموافقات الأمنية لطرح المزايدة، وستشمل 8 مناطق بحرية و3…

خالد بدر الدين

تعتزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز في 11 منطقة برية وبحرية، قبل نهاية النصف الأول من هذا العام، وحصلت على الموافقات الأمنية لطرح المزايدة، وستشمل 8 مناطق بحرية و3 مناطق برية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة إيجاس، أعلنت في يناير الماضى، أنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق البحر المتوسط ودلتا النيل، خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية.

وساعد اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز على فتح شهية الحكومة، لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الجارى.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية، مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها ودون نزاع مع أي من تلك الدول.