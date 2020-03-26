«إيجاس» تستهدف رفع عدد المساكن العاملة بالغاز إلى 11.250 مليون

بختام العام المالى الجارى

تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» زيادة عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر إلى نحو 11.250 مليون بختام العام المالى الجارى.

يشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يناير 2020.

وارتفع إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها فى مصر إلى 10 ملايين و750 ألفا منذ بدء النشاط فى الثمانينات وحتى نهاية يناير 2020.

وأكد مسئول فى شركة «إيجاس» أنه جار تكثيف العمل حاليا من خلال الشركات العاملة فى المجال لسرعة تنفيذ مخطط توصيل الغاز العام المالى الجارى.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلي45 منطقة وقرية لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن المستهدف توصيل الغاز إلى86 منطقة وقرية خلال العام المالى الحالى.

وشدد المسئول على أن قطاع البترول يركز فى عمليات توصيل الغاز على كل المناطق بما فيها النائية والبعيدة، ومحافظات الصعيد، بهدف تخفيف حجم الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وتنتج مصر نحو 50 إلى %60 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، البالغ حوالى 4 ملايين طن سنويا، بينما تقوم باستيراد الكميات المتبقية من الخارج، عبر المناقصات العالمية والوكلاء والموردين.

ولفت المسئول إلى أن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الإقبال على الخدمة.

يشار إلى أن المبادرة التى تم إطلاقها عام2018 ساهمت بشكل كبير فى زيادة الإقبال على التوصيل مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب المبادرة يتم تطبيق نظام التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد بقسط شهرى 30 جنيها على مدار 6 سنوات للتيسير على المواطنين.

ولفت المصدر إلى أن زيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحال التجارية خففت الضغط على البوتاجاز، وخفضت من استهلاكه محليا.

يشار إلى أن الحكومة نجحت فى توصيل الغاز لـ65 ألف وحدة سكنية بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة الماضية.

ومن المخطط توصيل الغاز إلى60 ألف وحدة سكنية بالقرى الأكثر احتياجا ليرتفع العدد إلى 125 ألفا.

وشدد المسئول على أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تنسق بشكل دورى مع الشركات المسئولة عن ملف توصيل الغاز عبر لقاءات وتوصيات لسرعة إنجاز المهام المطلوبة والمستهدفات قبل ختام العام الجارى.

ويعمل فى توصيل الغاز نحو 13 شركة تحت إشراف وزارة البترول وهى «غاز مصر» و«تاون جاس» و«صيانكو» و«الفيوم» و«طاقة عربية» و«غاز القاهرة» و«غاز الأقاليم» و«سيناء للغاز» و«سيتى جاس» و«مايا جاس» و«أوفر سيز» و«ناتجاس».

وأكد المسئول أنه سيتم بختام العام الحالى تحقيق المستهدفات المعلن عنها بواقع 1.2 مليون مسكن.

وتولى مؤسسة الرئاسة ووزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا ملف توصيل الغاز الطبيعى أولوية كبيرة على أجندة عملهم، خاصة لمحافظات الصعيد، التى وصل عدد الوحدات العاملة بالغاز بها حاليا إلى 1.2 مليون