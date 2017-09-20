إيجاس : تحقيق 4 اكتشافات.. والانتهاء من 6 أخرى

نسمة بيومي- عمر سالمقال المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة حققت، خلال العام المالى الماضى، 4 اكتشافات جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات تنمية غاز طبيعى جديدة ووضعها على الإنتاج ما بين توسعات وحقول جديدة بلغ

نسمة بيومي- عمر سالم

قال المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إن الشركة حققت، خلال العام المالى الماضى، 4 اكتشافات جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات تنمية غاز طبيعى جديدة ووضعها على الإنتاج ما بين توسعات وحقول جديدة بلغت استثماراتها أكثر من 2 مليار دولار.





وأضاف، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2016/ 2017 برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، وبحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، أن تلك الاكتشافات أسهمت في زيادة الإنتاج، حيث بلغ إجمالى الغاز المبيع خلال العام حوالى 1.63 تريليون قدم مكعب، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت من خلال استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة أن تحد من مشكلة التناقص الطبيعى للآبار.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما حققته مصر فى تنمية مشروعات الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط إنجاز علمى وعملى يُحسب للكوادر البترولية العاملة التى تلقى كامل الدعم والمساندة من الدولة مما يحفزها لبذل المزيد، مشيرًا إلى أن خطة الدولة للإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة تسير بمعدلات أداء متميزة ووفق جداولها الزمنية التى التزمت بها وزارة البترول.

وقال البقلى إنه يجري حاليًّا تنفيذ مشروع المسح السيزمي الإقليمي (أحادي المخاطر) بمنطقة غرب البحر المتوسط، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال عام 2017/ 2018، وبناء على نتائجه ستقوم الشركة بطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بهذه المنطقة واستغلالها.

وأوضح أنه تم توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بلغ استهلاك الكهرباء نسبة 61% من الإنتاج المحلي للغاز، وتم تشغيل جميع المصانع التي تعظم القيمة المضافة بالطاقة القصوى، بالإضافة إلى الموافقة على الكميات الإضافية المطلوبة للقطاعات المستهلكة مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات.. إلخ.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات جديدة لخطوط الغاز وتدفيعه؛ لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخدمة توسعات شبكة الكهرباء ليصل إجمالى أطوالها إلى حوالى 5ر48 ألف كيلومتر، منوهًا بأنه جارٍ العمل حاليًّا فى عدد من المشروعات الجديدة لزيادة أطوال الشبكة، أغلبها لخدمة خطة الدولة فى التوسع بمحطات ومشروعات الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرات خططها الإسعافية.

أما أعمال توصيل الغاز الطبيعى فأوضح البقلى أن العام المالى 16/ 2017 شهد توصيل الغاز لـ580 ألف وحدة سكنية، ليصل الإجمالى حتى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 8.14 مليون وحدة سكنية، منها مدن وقرى جديدة بالصعيد والدلتا، كما تم توصيل الغاز إلى 1541 عميلًا تجاريًّا، منها 442 مخبزًا جديدًا ليصل إجمالي المستهلكين التجاريين إلى حوالى 17 ألف مستهلك، فيما ارتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى حوالى 2400 مستهلك، مما أسهم في توفير وتخفيض الدعم الموجَّه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

كما تم، خلال العام، تحويل حوالى 6400 سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى ليرتفع إجمالى عدد السيارات المحوَّلة إلى 230 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن، من خلال 72 مركز تحويل، ويتم تموينها من خلال 184 محطة تموين تتبع 6 شركات عاملة بالمجال بمختلف محافظات الجمهورية.