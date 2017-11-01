إيجاس: بدء الحفر فى المرحلة التاسعة «ب».. مسألة وقت

نسمة بيومىكشف مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنه لم يتم البدء حتى الآن فى تنفيذ برنامج الحفر والتنقيب فى مشروع المرحلة التاسعة «ب» بحقول البرلس، التابع لشركة شل الهولندية فى مصر، موضحا أنه جارٍ تحضير إجراءات ودراسات البدء فى التنفيذ، والأمر مجرد مسأل

نسمة بيومى

كشف مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنه لم يتم البدء حتى الآن فى تنفيذ برنامج الحفر والتنقيب فى مشروع المرحلة التاسعة «ب» بحقول البرلس، التابع لشركة شل الهولندية فى مصر، موضحا أنه جارٍ تحضير إجراءات ودراسات البدء فى التنفيذ، والأمر مجرد مسألة وقت، طبقا للمسئول.

ونفى وجود أى مشكلات تعوق بدء تنفيذ عمليات الحفر بالمرحلة التاسعة «ب»، مؤكدًا أن الأمور فنية تخضع لتوقيتات محددة، متوقعًا تجاوز إنتاجها حاجز الـ400 مليون قدم مكعب غاز يوميّا.

وتضمن مشروع المرحلة 9 أ، الذى كان يتبع شركة بى جى البريطانية حينها، نحو 9 آبار، وتم بدء الإنتاج الفعلى فيها يوليو 2014، باستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار بمعدل إنتاج 400 قدم مكعب غاز يوميا، و2500 برميل من المتكثفات.

وعقب استحواذ شركة شل على حصة شركة بى جى البريطانية «الشريك بالامتياز» ترددت بعض الأقاويل عن أن تأخر تحصيل «شل» لمستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية هى السبب خلف عدم بدء الحفر فى المرحلة «ب» حتى الآن، الأمر الذى نفته «البترول” حينها.

يشار إلى أن شركة شل فازت مؤخراً فى المزايدة الأخيرة لهيئة البترول للبحث عن البترول والغاز بمنطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 35.5 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر لفت المسئول الى تناقص إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى ليصل حاليا الى 5.100 مليار قدم مكعب يوميّا، مقابل 5.150 مليار الشهر الماضى.

وقال إن هذا التناقص طبيعى فى إنتاجية الحقول، ومن المرتقب أن يتم تعويضه بشكل سريع مع بدء إنتاج المشروعات الجديدة ومن أبرزها وأقربها إنتاجيًّا مشروع حقل ظهر التابع لشركة إينى الايطالية، فى البحر المتوسط.

وكانت «المال” قد نشرت مؤخرًا أحدث تقرير صادر عن «إيجاس» كشف عن ارتفاع إنتاج مصر الإجمالى من الغاز الطبيعى ليقترب من 5.2 مليار قدم مكعب، مقابل 4.4 مليار العام الماضى.

ورجح المسئول ارتفاع إنتاج مصر الإجمالى من الغاز ليصل إلى 6.5 مليارات قدم مكعب يوميا، على مدار العام المقبل 2018.

وقال المسئول لـ«المال” إن غاز حقل ظهر هو أول مشروع سيتم وضعه على خريطة الإنتاج فى القريب العاجل بإنتاجية أولية تبلغ حوالى 250 – 300 مليون قدم يوميا، ترتفع لمليار قدم بعد ذلك.

ووفقا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيبدأ حقل ظهر الانتاج بكمية 500 مليون قدم مكعب يوميا، قبل نهاية العام الجارى.

وتتراوح واردات مصر من الغاز الطبيعى ما بين 10 و12 شحنة شهريا فى فترة الذروة، ومن المرتقب ان تشهد تراجعا كبيرا فور بدء تشغيل الحقل قبل نهاية العام الجارى، وتقدر احتياطيات “ظهر” بنحو ثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز.

وعلى الجانب الآخر، أكد المسئول أنه من المقرر بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية «حقلى جيزة وفيوم”، بنهاية العام المقبل 2018، موضحًا أنه جارٍ إعداد خطة جديدة لتحديد التوقيت النهائى لبدء الإنتاج والكميات الأولية.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج مشروع شمال الإسكندرية، والذى يضم تحالف بى بى وديا وهيئة البترول وشركة «إيجاس»، بداية من مطلع 2020، مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، على أن يستمر لمدة 5 أعوام متواصلة، لتبدأ عملية التناقص الطبيعى للآبار خلال عام 2025، ويصل الإنتاج إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، لمدة عام ونصف العام، تبعا للاتفاقية.