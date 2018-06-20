إيجار الوحدات السكنية بدهب.. تعرف عليها

المال خاص



قال عمار مصطفى، أحد وسطاء العقارات في مدينة دهب، إن أسعار الوحدات المصيفية في دهب الإيجار تبدأ من 700 جنيه للأستديو حتى 1400 جنيه في الليلة، وتبدأ أسعار الشقق التي تطل على البحر غرفة واحدة من 1200 جنيه في الليلة في الأيام العادية و1500 جنيه في موسم الصيف والإجازات السنوية.



وأضاف مصطفى أن منطقة العسلة والتي تبعد عشر دقائق من light house تعتبر من الأماكن الأعلى سعرا، حيث تبدأ الأسعار فيها من 1500 جنيه فى الليلة.



وأوضح مصطفى أن أسعار الوحدات تختلف طبعا لعدد من المتغيرات أهمها الموقع والفرش ومدى قربها من البحر، ومستوى الخدمة.



كما يقدم عدد من الفنادق بدهب عروضًا للمصيفين:



إقامة 4 أيام 3 ليالي في “فطار وعشاء “Open Buffet” أو “All Inclusive”، الفرد في الغرفة المزدوجة، “فطار وعشاء Half-board” 2200 جنيه، الفرد في الغرفة المزدوجة 2400 جنيه.



إقامة 4 أيام 3 ليالي في فطار وعشاء “Open Buffet”، الفرد في الغرفة المزدوجة.



إقامة 4 أيام 3 ليالي في “فطار وعشاء “Open Buffet”، الفرد في الغرف المزدوجة 1150 جنيه.



دهب هي مدينة مصرية تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كم عن مدينة شرم الشيخ و87 كم عن مدينة نويبع، ولقد سُميت بهذا الاسم تيمناً بلون رمالها الذهبي، وتعتبر مقصد سياحي لكل السياح المصريين وغير المصريين طوال العام، لما تمتاز به من هواء نقي وشواطئ خلابه وطبيعة ساحرة.