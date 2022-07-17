إيجار الساحات والأوناش يرفع إيرادات «العربية للشحن والتفريغ»

أظهرت بيانات الشركة العربية للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، تحقيق إيرادات خلال أبريل الماضى بلغت 1.17 مليون جنيه معظمها نتيجة إيجار الساحات والأوناش، رغم الخسائر التى لحقت بالشركة خلال العام المالى الماضي.

وحسب بيانات الشركة، فإن إيرادات أبريل الماضى جاءت نتيجة إيجار الساحة 65 لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وذلك بواقع 600 ألف جنيه، إضافة إلى إيجار أوناش كلاركات لصالح نفس الشركة بواقع 292.8 ألف جنيه، وأوناش لصالح شركة السويس للشحن والتفريغ بنحو 72 ألف جنيه.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق إيرادات نتيجة أعمال نظافة لصالح الإسكندرية لتداول الحاويات بنحو 72.5 ألف جنيه، وأعمال إشراف على تفريغ صب إشراف لصالح شركة خطوط ياسين للنقل بنحو 131 ألفًا، وتخزين حاوية لصالح نفس الشركة بنحو 2.7 ألف جنيه.

وأكدت الشركة أنه يوجد عدد من الساحات التخزينية بالميناء، التى تتركز فى 180 مترا مربعا مكاتب إدارية بالمنطقة الأولي، و85 مترا مربعا بساحة 7، ومخزن المنطقة الثانية، إضافة إلى ساحة تخزينية تصل إلى 1835 مترا مربعا كجراج بالمنطقة الثانية، و850 مترا مربعا بالمنطقة الثانية، وجزء من ساحة 7، إلى جانب ساحة 65 والتى عبارة عن 19260 مترا مربعا.

وخلال نهاية العام الماضي، حصلت هيئة ميناء الإسكندرية على عدد من الساحات الخاصة بشركة العربية المتحدة للشحن، والتى تقع معظمها بمنطقة الرصيف 65 بالميناء، بعد صعوبة سداد مديونيات الشركة لهيئة الميناء.

وتستهدف الشركة تنفيذ معدلات تداول خلال العام المالى الحالى تصل إلى 200 ألف طن، بإيرادات تصل إلى 24.5 مليون جنيه، مقارنة بـ12.5 مليون خلال العام المالى الماضى.