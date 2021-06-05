إيجابية 849 حالة.. فحص تعاطي المخدرات لـ 16 ألف سائق خلال مايو

في حملات على المدارس والطرق.

أجرت أجهزة وزارة الداخلية، اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 16 ألفًا و203 سائقين، وتبين إيجابية 849 منهم، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 1132 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 1335 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 18 سائقين منهم.

وفحصت 1320 مركبة تبين مخالفة 126 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، خلال مايو.

وأجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ14868 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 831 سائقًا منهم.

وبمجال المخالفات المرورية، ضبط رجال الشرطة 7124 ألفًا و201 مخالفة متنوعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها على الطرق وضبط متعاطي المخدرات.

على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 117 قضايا بإجمالي 131 متهمين، بمضبوطات بلغت 10 أطنان و824 كيلو جرام.