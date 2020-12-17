إيجابية 55 حالة في فحص تعاطي السائقين للمخدرات بالمدارس وعلى الطرق (صور)

أسفرت نتائج حملات أمنية مُكثفة على الطرق والمحاور شنتها أجهزة وزارة الداخلية بنطاق محافظات الجمهورية، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وبالمدارس لفحص قائدي الحافلات عن إيجابية 55 حالة لتعاطي المخدرات.

على الطرق، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن.

وكشفت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر بعد فحص 635 حالة بين السائقين إيجابية 48.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها بمجال مكافحة المخدرات.

على صعيد متصل، أفصحت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية، والمرور على المدارس وفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور.

وواصلت اللجان عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

وأوضحت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج بعد المرور على 19 مدرسة بإجمالي فحص 268 حالة، تبين إيجابية 7 حالات بين السائقين.

وعقدت لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة.