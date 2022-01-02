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إيجابية 3060 حالة.. فحص تعاطي المخدرات لـ 59.4 ألف سائق خلال ديسمبر

ضبطت 826476 مخالفة متنوعة.
أماني عوض 6:30 م, الأحد, 2 يناير 22 6:30 م, الأحد, 2 يناير 22

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أجرت أجهزة وزارة الداخلية، اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 59 ألفًا و420 سائقًا، وتبين إيجابية 3060 منهم، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 510 مدارس، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 11414 من سائقي حافلات المدارس، واتضح إيجابية 92 سائقين منهم.

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وفحصت 9296 مركبة وتبين مخالفة 404 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وأجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ48006 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 2968 سائقًا منهم.

وبمجال المخالفات المرورية، ضبطت 826476 مخالفة متنوعة، ورفعت 1135 سيارة متروكة ومتهالكة على مستوى الجمهورية من الشوارع، و226 دراجة نارية، و93284 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس “الخوذة”، و22954 قضية مرافق عامة.

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على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 47 قضايا بإجمالي 58 متهمين، بمضبوطات بلغت 6 أطنان و665 كيلو جرام.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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