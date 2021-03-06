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إيجابية 2240 حالة.. فحص تعاطي المخدرات لـ 32 ألف سائق خلال فبراير (فيديو)

ضمن نتائج الحملات على الطرق وفي المدارس.
أماني عوض 7:05 م, السبت, 6 مارس 21 7:05 م, السبت, 6 مارس 21

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أجرت أجهزة وزارة الداخلية، اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 32 ألف و147 سائقًا، وتبين إيجابية 2240 منهم، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 786 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 2103 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 36 سائقًا منهم، خلال فبراير.

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وفحصت 3187 مركبة تبين مخالفة 762 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وأجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ30044 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 2204 سائقًا منهم.

على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 42 قضايا بإجمالي 48 متهمًا، بمضبوطات بلغت 545 كيلو جرام.

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وبمجال المخالفات المرورية، ضبطت 736983 مخالفة متنوعة، 28190 قضية مرافق عامة.

َونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر قناتها على “يوتيوب” يوضح نتائج جهود قطاعي الأمن العام والاقتصادي خلال شهر فبراير الماضي:

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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