إيجابية 1900.. فحص تعاطي المخدرات لـ29.8 ألف سائق خلال مارس (فيديو)

أجرت أجهزة وزارة الداخلية، اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 29 ألفًا و826 سائقًا، وتبين إيجابية 1900 منهم، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 1065 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3561 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 36 سائقين منهم.

وفحص رجال المرور 2965 مركبة تبين مخالفة 703 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، خلال مارس.

وأجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ26265 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1864 سائقًا منهم.

على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 34 قضايا بإجمالي 39 متهمين، بمضبوطات بلغت 4 أطنان.

وبمجال المخالفات المرورية، ضبطت 687121 مخالفة متنوعة، وتحرير 15381 مرافق عامة.