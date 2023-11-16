إيجابية 14 حالة.. لجان أمنية لفحص تعاطي السائقين للمخدرات (صور)

واصلت اللجان الأمنية المشكلة في مختلف مديريات الأمن، بمشاركة الجهات المعنية، المرور على المدارس وفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت عن إيجابية 14 سائقًا لتعاطي المخدرات.

كما وجهت الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

جاء ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح المواطنين وطلبة المدارس.

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، بني سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، عن تحقيق الآتي:

في مجال المرور على عدد من المدراس لفحص سائقي مركباتها: أجرت تحليل المخدرات لـ 43 سائقًا وتبين سلبية جميع الحالات.

وبمجال حملات فحص السائقين: أجرت تحليل المخدرات لـ180 سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية 14 سائقًا منهم، واتخذت الإجراءات القانونية قِبلهم.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدي المركبات، وسائقي الحافلات المدرسية على الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.