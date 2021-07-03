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إيجابية 1354 حالة.. فحص تعاطي المخدرات لـ22.2 ألف سائق خلال شهر

في المدارس وعلى الطرق.
أماني عوض 8:37 م, السبت, 3 يوليو 21 8:37 م, السبت, 3 يوليو 21

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أجرت أجهزة وزارة الداخلية، اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 22 ألفًا و217 سائقًا، وتبين إيجابية 1354 منهم، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 784 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 1571 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 23 سائقين منهم.

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وفحصت 2068 مركبة تبين مخالفة 322 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وبمجال المخالفات المرورية، ضبطت 743938 مخالفة متنوعة.

وأجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20646 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1331 سائقًا منهم.

على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 51 قضايا بإجمالي 64 متهمًا، بمضبوطات بلغت 13 طنًا و764 كيلو جرام.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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