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إيجابية 1199 حالة.. فحص تعاطي المخدرات لـ 24.3 ألف سائق خلال يناير

في حملات على المدارس والطرق.
أماني عوض 7:13 م, السبت, 5 فبراير 22 7:13 م, السبت, 5 فبراير 22

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أجرت أجهزة وزارة الداخلية، اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 24 ألفًا و301 سائق، وتبين إيجابية 1199 منهم، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 905 مدارس، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3886 من سائقي حافلات المدارس، واتضح إيجابية 17 سائقين منهم.

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وفحصت 3794 مركبة تبين مخالفة 158 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وأجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ20415 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 1182 سائقًا منهم.

وبمجال المخالفات المرورية، ضبطت 860340 مخالفة متنوعة، و29851 قضية مرافق عامة.

على جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 60 قضية بإجمالي 70 متهمًا، بمضبوطات بلغت 5 طن و78 كيلو جرام.

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ورفعت 1940 سيارة متروكة ومتهالكة على مستوى الجمهورية من الشوارع، و214 دراجة نارية، 80419 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس “الخوذة”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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