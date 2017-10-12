إيجابيات عن Image الرئيس فى الأوساط السياسية والإعلامية والمراسلين الأجانب

رغم التباس الحملة الدعائية غير المنصفة من دوائر محلية وخارجية.. تتعرض أحياناً بالسلب لأداء السيد الرئيس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنها لم يكن بإمكانها المساس بصفات إيجابية تتميز بها شخصيته.. كما لم يكن باستطاعتها خدش ما يتصل بكفاءاته المهنية، نوجزها…

رغم التباس الحملة الدعائية غير المنصفة من دوائر محلية وخارجية.. تتعرض أحياناً بالسلب لأداء السيد الرئيس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنها لم يكن بإمكانها المساس بصفات إيجابية تتميز بها شخصيته.. كما لم يكن باستطاعتها خدش ما يتصل بكفاءاته المهنية، نوجزها فيما يلى من نقاط محل إجماع لدى الرأى العام إجمالاً، المعارض أو المؤيد، ولدى المراسلين الأجانب، بسيان.

– وطنى (ابن البلد)..

Native

– الحزم الودود..

Friendly Resolution

– التلقائية الشعبية..

Popularity National

– حريص..

Cautious

– العسكرى المحبوب..

Soldier of love

– العلمية..

Scientifically

– عقلية استراتيجية..

Strategy Mind

– عقائدى معتدل..

Moderate Ideologycal

– مُجدّ فى عمله..

Hard working person

– نقى السريرة..

Pure Person

– الروح الرياضية..

Sport Sprit

– الثقة واحترام الذات..

Self Confidence & Esteem

– سياسى تنبؤي..

Predictive Politician

إلى ذلك، من المهم لوسائل الإعلام والثقافة وشبكات التواصل الاجتماعى والجماهيري.. العمل بأساليب غير مباشرة للبناء على/ والوصول بهذه السمات الإيجابية إلى عقل ووجدان المواطنين، ليس فقط للتصدى للحملات المضادة- على غير الحقيقة- التى تستهدف الصورة الإعلامية للرئيس، بل أيضاً لتأكيد شعبيته التى هى بمثابة «مكوك الأزمات» Trouble shooter لاستكشاف الأخطاء وإصلاح مسيرة التنمية المستدامة.