إيثريوم تسجل صعودا قياسيا في تعاملات الأحد

ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الأحد بأكثر من 14% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1360 دولار بينما تتأرجح بين مستويات 1380 دولار و 1196 دولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ارتفعت إيثريوم خلال تعاملات أسبوع بأكثر من 14% بينما سجلت ارتفاع خلال ثلاثين يومًا بنسبة 24% إلا أن العملة الكبرى تتراجع بنسبة 33% خلال ستين يومًا وبنسبة 53% خلال تسعين يومًا وبنسبة 64% من بداية العام.

ووفق للأسعار الحالية تتجه التوقعات إلى تسجيل إيثريوم ارتفاع إلى مستويات 1700 دولار بزيادة 25% أو هبوط إلى مستوي 400 دولار بتراجع 70%.

ونجحت ثاني أكبر العملات الرقمية في تسجيل ارتفاعات لافتة خلال الأيام القليلة الماضية، وبينما يرى البعض أن الإيثريوم تستعد لتسجيل مزيد من الارتفاعات، جاءت التحذيرات من احتمالات بانقلاب مفاجئ في أداء العملة.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مؤسسة “تريدينج فيو” فإن سعر إيثريوم لا يزال محصورًا في نفس منطقة التداول منذ 13 يونيو وهو يتجه حاليًا إلى المقاومة العلوية بالقرب من 1240 دولارًا.

بينما يرى محللو العملات بيتر براندت و ألبرت الثالث أنه يتم تداول إيثريوم الآن فوق العديد من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

وقال محلل العملات المشفرة ألبرت الثالث: “لقد حصلنا على تقاطع صعودي بين المتوسط المتحرك على مدى 200 و 50 يوم لمدة 4 ساعات، ونبحث الآن عن المزيد من الاتجاه الصعودي”.