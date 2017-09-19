إيت للاستثمار العقاري تنجح في تسويق 70% من مشروعاتها

محمود زكيقالت مها محمد، مديرة التسويق بشركة إيت للاستثمار العقاري، إن الشركة نجحت في تسويق أكثر من 70% من مشروعاتها التي تقوم بتنفيذها، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ أربع مشروعات بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة وذلك في الحي الأول والثاني والرابع.وأضافت في تصريحات لـ"المال" أن تسويق المشروعات

محمود زكي

قالت مها محمد، مديرة التسويق بشركة إيت للاستثمار العقاري، إن الشركة نجحت في تسويق أكثر من 70% من مشروعاتها التي تقوم بتنفيذها، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ أربع مشروعات بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة وذلك في الحي الأول والثاني والرابع.

وأضافت في تصريحات لـ”المال” أن تسويق المشروعات جاء عن طريق المعارض العقارية التي تقوم الشركة بالمشاركة بها بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والتي كان لها دور كبير في عملية التسويق للمشروعات.

وأشارت مديرة التسويق أن الشركة تعتمد في خطة التسويق بصورة كبيرة على المواقع الإلكترونية خاصة وأنها تقوم بتوصيل الفكرة بصورة سريعة بالإضافة إلى أنها منخفضة التكلفة بالنسبة للشركة.

وأكدت أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروعات على فكرة جديدة قامت بتسجيل الفكرة خلال الفترة الماضية لصالحها وهي عبارة على فيلات كل منهما تحتوي على 8 وحدات، مشيرًا إلى أن المساحات تتراوح من 200 متر إلى 280 مترا، موضحًا أن أسعار المتر تتراوح بين 6500 جنيه إلى 8000 جنيه.

وأشارت مدير التسويق أن الفيلات تحتوي على أماكن مخصصة للسيارات، مشيرًا إلى أن الوحدات جميعها دوبليكس، مشيرة إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ الوحدات في أبريل الماضي ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروعات خلال عام 2020 حيث أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت حوالي 65 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت أسعار الوحدات بصورة كبيرة إذ إن الشركة تقوم بعمل دراسات مالية لحماية المشروعات الخسارة، مشيرة إلى أن مواد البناء شهدت إرتفاع زيادة كبيرة من الفترة الماضية تتجاوز 100% مقارنة بما قبل ذلك، بالإضافة إلى أسعار الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في التشطيبات النهائية للوحدة مؤكدة أن كل هذا ساهم في زيادة أسعار الوحدة بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن الشركة تفكر في تنفيذ عدد من المشروعات السياحية في حال ما أثبتت الدراسات التي تقوم بها الشركة بأن هناك طلب كبير على الوحدات السياحية خصوصًا وأن الشركة تمتلك محفظة أراض كبيرة.

وأكدت أن الشركة لم تواجه أي مشكلات في إنهاء التراخيص الخاصة بالمشروع وذلك لأن الشركة تقوم بتنفيذ المشروعات دون أي مخالفات فنية أو تنفيذية.