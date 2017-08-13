إيت للإستثمار العقاري تنفذ أربع مشروعات بمنطقة بيت الوطن

محمود زكي: كشفت مها محمد، مديرة التسويق بشركة إيت للإستثمار العقاري، أن الشركة تقوم بتنفيذ أربع مشروعات بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، وذلك في الحي الأول والثاني والرابع، مشيرًا إلى أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروعات على فكرة جديدة عبارة عن فيلات كل منهما تحتوي على 8 وحدات، بمساحات تتراوح بين



محمود زكي:



كشفت مها محمد، مديرة التسويق بشركة إيت للإستثمار العقاري، أن الشركة تقوم بتنفيذ أربع مشروعات بمنطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، وذلك في الحي الأول والثاني والرابع، مشيرًا إلى أن الشركة اعتمدت في تنفيذ المشروعات على فكرة جديدة عبارة عن فيلات كل منهما تحتوي على 8 وحدات، بمساحات تتراوح بين 200 إلي 280 مترا.

وأضافت في تصريحاتها لـ”المال”، أن الفيلات جميعها دوبليكس، وأن الشركة بدأت في تنفيذ الوحدات في إبريل الماضي، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروعات خلال عام 2020، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 65 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت أسعار الوحدات بصورة كبيرة، لارتفاع أسعار مواد البناء بصورة تجاوزت 100%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في التشطيبات النهائية للوحدة.

ولفتت إلى أن الشركة تفكر في تنفيذ عدد من المشروعات السياحية في حال ما أثبتت الدراسات بأن هناك طلب كبير على الوحدات السياحية، خصوصًا وأن الشركة تمتلك محفظة أراضي كبيرة.