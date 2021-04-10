«إيتيدا»: 4.2 مليار جنيه استثمارات متوقعة في الشركات الناشئة بمصر خلال العام



قال عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إنه من المتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال العام الجاري، ما يقرب من 270 مليون دولار (4.2 مليارات جنيه)، مقارنة بـ 170 مليون دولار بنهاية 2020.

وأضاف خلال كلمته اليوم في ختام جولات تكني ساميت، أن حجم سوق الشركات الناشئة حول العالم يبلغ 3 تريليونات دولار.

وأشار إلى أن «إيتيدا» قامت منذ أيام باستضافة مؤتمر Hangout with VCs المنعقد افتراضيا لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، بالتعاون مع شركة “The Next Web”. تأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة وذلك بحضور قائمة من أبرز المستثمرين العالميين.

‎وأوضح أنها بدأت في وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر.‎لفت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود التسويق للترويج لمناخ ريادة الأعمال في مصر وتعزز من الشراكات الدولية مع الجهات المعنية، بالاضافة الى ما تقوم به وزارة الاتصالات من جهود لتوفير المهارات اللازمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وما تقدمه للشباب المصري في هذا الشأن

وقال محفوظ أنه يتم العمل على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات والمعروفة باسم “Creativa” لتوفير التدريب التقني للشباب في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أكد على أنه في هذا الصدد تم تنفيذ المرحلة الأولى في 5 محافظات باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه وتم تخصيص نفس قيمة الاستثمارات لتنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تقديم عدد من الأنشطة في المراكز لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم آليات وحلول للتحديات التي يواجهونها لزيادة فرص نجاح تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة.

وتطرق إلى برامج الهيئة المتخصصة في تحفيز الشركات الناشئة ومساعدتها على النمو، وأحدث هذه البرامج برنامج “منصة إطلاق الشركات الناشئة” Startup Launchpad بهدف تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة؛ حيث يتم تقديم المبادرة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضواً في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً في مجال الإدارة وريادة الأعمال.ودعا محفوظ كل الشباب للدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة وموقع مركز الإبداع التكنولوجي “تيك” ومتابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أحدث البرامج والمبادرات

شدد على أن الشركات الناشئة أصبحت تلعب دورًا مهما ليس فقط في مصر، لكن في مختلف دول العالم وتمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتقدم حلولًا مبتكرة بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات محلية وعالمية وتدويرها وخاصة مع انتشار الفكر الريادي في مصر.وأكد على وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتعظيم دور الشركات الناشئة ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مصر، حيث يمثل الإبداع التكنولوجي حجر الزاوية لاستراتيجية عمل الوزارة وجهاتها المختلفة، ومع جائحة كورونا أصبح هناك حاجة ملحة لابتكار حلول مغايرة اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة، تلبية للاحتياجات العالميةولفت إلى أن تلك الشركات ساهمت حلول التكنولوجيا والأدوات الرقمية في استمرار كافة الأنشطة الحياتية والأعمال على سبيل المثال التعليمية والتجارية بشكل طبيعي ومرن.

أشار إلى استبيان حديث بعنوان “ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021″، عن آراء رواد الأعمال وطموحاتهم الحالية والمستقبلية، حيث أظهر أن نسبة الأفراد الذين يفضلون البدء بعملهم الخاص هي الأعلى في مصر، بشكل ملحوظ ونسبة تمثل 71%، إذا أتيحت لهم الفرصة، ويؤكد الاستبيان إلى أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم أكثر شعبية من أي وقت مضى في مصر.