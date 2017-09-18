إيتيدا: 10 شركات تكنولوجيا عالمية ترفع أعداد موظفيها بمصر

❐ «تلى بيرفورمانس» الفرنسية و«ساذرلاند» الأمريكية.. أبرزها

❐ دراسة تفعيل تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول

❐ الاتجاه لضم شركات خدمات التجارة الإلكترونية لبرنامج دعم الصادرات

❐ وضع الهياكل الخرسانية لمبانى منطقتى «بنى سويف» و«السادات» التكنولوجيتين

❐ 1.87 مليار دولار حجم صادرات التكنولوجيا فى 2017/2016

محمود جمال

أكدت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إن 10 شركات تكنولوجيا عالمية قررت زيادة أعداد موظفيها بالسوق المحلية منذ مطلع 2016 وحتى يوليو الماضى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها البلاد.

وقالت «حسنى» فى حوار لـ«المال» إن القائمة شملت «تلى بيرفورمانس» الفرنسية، و3 شركات أمريكية هى ساذرلاند، و«سايكس» و«كونفيرجيس»، وفودافون البريطانية للخدمات الدولية، و«أطلب» من لوكسمبورج، و«سيل أكشن» الألمانية، واتصال الدولية من السعودية، وساهمت تلك التوسعات فى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات التعهيد بنسبة %34 خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن استراتيجية الهيئة تستهدف التركيز على تنمية الكوادر البشرية العاملة بالقطاع وتأهيل طلبة وخريجى الجامعات المصرية للالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى زيادة الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتحديد وتلبية الاحتياجات المحلية من خلال برامج نشر وتوطين خدمات التكنولوجيا فى مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب عليها.

وأكدت أن ميزانية إيتيدا مرتبط بقانون إنشائها والذى ينص على تحصيل نسبة %1 من عائدات شركات قطاع الاتصالات الأربع، وتخطط الهيئة لزيادة مواردها من خلال الدخول فى شراكات استراتيجية طويلة الأمد أبرزها المساهمة فى شركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، مشيرة إلى أن شركات أمريكية وكندية، وأخرى كويتية وخليجية أبدت رغبتها للاستثمار فى مجال خدمات التعهيد بمصر.

وكشفت أسماء حسنى عن قرار الهيئة تشكيل لجنة لدراسة تفعيل تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول، وبنود التراخيص الممنوحة للشركات المصرية فى هذا الصدد، وخلصت اللجنة إلى أن اللائحة والتراخيص لا تمنع تطبيق ذلك، كما فحصت أيضا عدد من تجارب الدول الأوروبية والخليجية فى استخدامات التوقيع الإلكترونى والتحول إلى مفهوم الهوية الرقمية ومنها الإمارات.

وأشارت إلى أن الهيئة تستهدف التعامل مع كل الشركات العاملة فى القطاع بتكنولوجيا التوقيع، واعتماده كشرط من شروط التسجيل بقاعدة بياناتها لتعظيم الاستفادة من الخدمات والبرامج التنموية المتاحة على غرار النسخة الأخيرة من برنامج دعم الصادرات المصرية «EXPORT IT».

يشار إلى أن الشركات العاملة فى مجال التوقيع الإلكترونى وهى «إيجيبت تراست» و«مصر المقاصة» و«SNS»، رفعت مذكرة خلال يوليو الماضى لإيتيدا تتضمن إدراج تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائح المحمول، ودراسة التجارب العالمية المماثلة للحالة المصرية للوقوف على تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 بما يتوافق مع أحدث المتغيرات العالمية.

إلى جانب تشكيل مجموعة عمل متخصصة بالتعاون مع غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» بالاتحاد العام للصناعات وجمعية اتصال لتحديد آليات تفعيل تكنولوجيا «E-Signature»، فضلاً عن وضع خطة لتأمين المعاملات المالية التى تتم بالبطاقات الذكية عبر التوقيع الإلكترونى.

وعن حوافز الاستثمار فى المناطق التكنولوجية الجديدة، قالت أسماء إن الشركات العاملة بها تتمتع بالحوافز الاقتصادية التى أقرها قانون الاستثمار وفقا للمادة 32 المنصوص عليها فى الفصل الثالث من قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد، وتنص على إعفاء جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات من سداد الضرائب والرسوم الجمركية، علاوة على الاستفادة من البرامج والمبادرات التنموية التى تطلقها الهيئة لصالح القطاع.

ولفتت إلى أن العمل فى منطقتى «السادات» و«بنى سويف» التكنولوجيتين يسير بناء على جدول زمنى، وتقوم شركة واحات السيليكون حاليا بالانتهاء من المراحل الأولية المتعلقة بالهياكل الخرسانية لكافة المبانى على التوازى بالمنطقتين.

ورهنت طرح حصة من الشركة القابضة لإدارة المناطق التكنولوجية للاكتتاب العام فى البورصة المصرية بمرور 3 ميزانيات سنوية على إنشائها، الأمر الذى لا ينطبق عليها بالوقت الحالى، مؤكدة أن الهيئة ستبحث الخيار الأفضل عندما يتحقق هذا الشرط، كما أنه لا يوجد مستثمرون جدد يرغبون فى الانضمام لهيكل مساهيمها الحالى.

يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية فى 7 مدن هي: برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه، وتخضع إدارتها لشركة قابضة مساهمة مصرية تعرف باسم «واحات السيليكون» أسستها إيتيدا فى مايو من العام الماضى، برأسمال مليار جنيه، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وأشارت رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إلى وصول حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الماضى 2017/2016 إلى 1.87 مليار دولار، وتقوم الهيئة بالتركيز على عدد من الأسواق المتوقع أن تجد الشركات المحلية رواجاً فيها، خاصة القريبة منها ومنها الأسواق الخليجية والعربية عموما والأوروبية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورأت أن قرار الحكومة بتعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضى، يصب فى مصلحة القطاع وبالأخص خدمات التعهيد على مستوى التكلفة، كما يوجد اهتمام قوى من الجانب الأمريكى والكندى للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، وبشأن نتائج مبادرة «علماء مصر المستقبل» التى أطلقها رئيس الجمهورية خلال فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى 2016، لفتت إلى انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى وتقدم إليها نحو700 متدرب من أكثر من 20 محافظة للدورات التدريبية، والمقدمة على منصات التدريب الإلكترونية العالمية مثل Cousera، وEdx، وUdacity.

وتم الإعلان أيضا عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للمبادرة خلال الشهر الماضى، وتستهدف تدريب حوالى 2000 شخص، علماً بأن باب التقدم لها مفتوح فى أى وقت لكافة الفئات والتى تضم طلبة الجامعات (فى السنة الثالثة والرابعة) والخريجين منذ عام 2006 سواء العاملين بالقطاع أو الباحثين عن فرص عمل أو أعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة فى تخصصات الاتصالات والحاسب الآلي.

وتختص مبادرة «علماء مصر المستقبل» بتدريب وتأهيل الكوادر الشابة من خريجى الجامعات المصرية، بالشراكة مع المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتستهدف 16 ألف خريج ورائد أعمال سنويا بواقع 5 آلاف يتلقون التدريب بأسلوب التعليم المباشر و11 ألفا على الإنترنت.

وأفصحت أسماء حسنى عن إتاحة جميع البرامج التدريبية للمبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجى «رواد تكنولوجيا المستقبل» بالمجان وبدعم كامل %100 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات، وتوجيهها للمتخصصين فى مجال التكنولوجيا أو الإلكترونيات فى مختلف القطاعات بالمؤسسات الربحية وغير الربحية حتى لا تقتصر على العاملين بالقطاع فحسب.

وألمحت إلى اعتزام الهيئة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج دعم الصادرات المصرية «export IT» بنسبة تتراوح بين 10 و%20، وبلغت ميزانية الدورة السابعة من البرنامج 41 مليون جنيه استفاد منها 100 شركة محلية.

ومن المعروف أن أكثر من 140 شركة مصرية استطاعت أن تحصل على دعم يقدر بحوالى 190 مليون جنيه منذ انطلاق البرنامج فى نسخته الأولى عام 2010 مما يعد حافزاً لها على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى بلغ إجماليها ما يقرب من 3,8 مليار جنيه طبقاً لإحصائيات البرنامج فى السنوات السابقة.

وتابعت: أنه من المخطط ضم الشركات العاملة فى مجال خدمات التجارة الإلكترونية إلى البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج فى دورته الماضية قدم دعما إضافيا على صادرات التصـــميم الإلكترونــــــى التصــــميم الإكترونــــى E-Design والصــحة الإلكترونية E-Health والألعاب الإلكترونية E-Gaming بنسبة %2 إضافية إلى النسبة المذكورة.

وقالت إن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير نماذج وآليات مساعدة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل عصب القطاع، وأطلقت مؤخرا برنامج متكامل لتحقيق ذلك، وخاصة للكيانات العاملة فى مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات ويشمل البرنامج دراسة أوضاع ومؤشرات أداء الشركات الرئيسية لتجهيز ملفها الائتمانى للحصول على تمويل من المؤسسات المالية والمصرفية، أو تأهيلها للدخول فى الأعمال التنفيذية لعدد من مشروعات الدولة كميكنة الوحدات المحلية للمحافظات.

يذكر أن «إيتيدا» طرحت برنامجا فى 6 أبريل الماضى، لتطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة»، بمجال البرمجيات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، خلال العام المالى 2018/2017، من خلال تسهيلات ائتمانية، وحزم تمويل مصرفية بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7، تدرس تحمل نسبة منها، علمًا أن قيمة التمويل ستتوقف على حجم كل شركة طبقا للتصنيف المعتمد لدى البنك المركزى، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، ووافق مجلس إدارة الهيئة على رفع ميزانية برنامج تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 20 إلى 25 مليون جنيه.

وحول استعدادات إيتيدا للمشاركة فى معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات، والمقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر المقبل، قالت إنها ستشارك هذا العام للمرة الثانية عشر على التوالى عبر دعم ورعاية 30 شركة من خلال تخصيص جناحين داخل المعرض أولها خاص بشركات الاتصالات والتكنولوجيا على مساحة 430 مترا فى قاعة الشيخ سعيد والمخصصة للحكومات، والثانى للشركات الناشئة المصرية.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقدم للشركات خلال أغسطس الماضى ولمدة شهر كامل، وأغلق فى 5 من سبتمبر.