إيتيدا: وصول معدات تصنيع أول هاتف مصري خلال 10 أيام‎

محمود جمالكشفت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن وصول خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بتصنيع أول هاتف ذكي مصري خلال ١٠ أيام.وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"المال" علي هامش فعاليات مؤتمر جيتكس دبي، المنعقد في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، أن إيتيدا ستتسلم ص



محمود جمال

كشفت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، عن وصول خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بتصنيع أول هاتف ذكي مصري خلال ١٠ أيام.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”المال” علي هامش فعاليات مؤتمر جيتكس دبي، المنعقد في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر، أن إيتيدا ستتسلم صالات الإنتاج الخاصة بالمصنع من استشاري المشروع قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت إلى قيام الهيئة بإطلاق تطبيق علي أجهزة الآيفون يدعم خدمات للتوقيع الإلكتروني للأفراد بدون الحاجة إلى أجهزه توكن، وتمت إتاحته لموظفي الهيئة بشكل تجريبي لمدة 3 شهور.