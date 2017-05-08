إيتيدا: عودة المناطق التكنولوجية بالاستثمار تحفز القطاع‎

محمود جمال:قالت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن عودة المادة الخاصة بمشروع إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة فى قانون الاستثمار سيحفز على ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدة قطاعات منها تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية.

محمود جمال:

قالت أسماء حسنى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إن عودة المادة الخاصة بمشروع إنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة فى قانون الاستثمار سيحفز على ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدة قطاعات منها تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية.



جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش المعرض والمؤتمر السنوى السادس لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذى عقد اليوم الإثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد طالب بإعادة المادة السابقة، وذلك بعدما قامت بحذفها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذى وافق خلال الجلسة العامة لمناقشة بنود القانون على إضافة فقرة للمادة (27) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية، بحيث يكون للوزير المعني حق طلب الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان من ضمن المطالب التى تقدم بها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد محمد سالم، رئيس شركة سيكو مصر للإلكترونيات، أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى إنشاء مصنعها لإنتاج الهواتف الذكية بأسيوط، وجار التفاوض مع وزارة الاستثمار للحصول على تراخيص تشغيله، متوقعا الانتهاء من مراحل الإنشاء وبدء التشغيل نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر على أقصى تقدير.



يشار إلى أن «سيكو» وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة «ميجان» الصينية على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين خلال مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 3 آلاف متر فى «المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة»، بهدف بدء تجميع أجهزة الهواتف الذكية بمصر فى يناير 2017، ثم تصنيعها فى 2018.