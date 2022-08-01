«إيتيدا»: دربنا 2633 فردا بالمنيا في مجالات الذكاء الاصطناعي

قال المهندس عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” إن الهيئة دربت نحو 2633 فردا بمحافظة المنيا، موضحا أن مجالات التدريب شملت الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي وإدارة الأعمال وتطوير المهارات.

وأضاف محفوظ أنه تم دعم نحو 70 شركة ناشئة بالمنيا بمختلف المجالات مثل التعلم عن بعد والخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الهيئة بالمحافظة سجلت نحو 9 ملايين جنيه.

وكشف محفوظ عن أن “إيتيدا” دعمت نحو 345 رائد أعمال بالمنيا متابعا أن الهيئة نجحت في تأهيل نحو 309 مهنيين “فريلانسرز” في مختلف أفرع الوظائف الرقمية والتي ترتبط بروافد تكنولوجيا المعلومات.

ولفت محفوظ إلى أن استثمارات مركز إبداع مصر الرقمية مثل “رياتيفا” في المنيا تجاوزت نحو 707 آلاف جنيه خلال الفترة الماضية.