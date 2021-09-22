«إيتيدا» توقع اتفاقية تعاون مع «بلاج أند بلاي» لتمكين الشركات الناشئة في مصر





شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية عبر تقنية الفيديوكونفرنس بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وشركة “بلاج أند بلاى “العاملة فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ لإقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر.



وبموجب التعاون يتم تأسيس مقر للشركة العالمية فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة؛ بالإضافة الى العمل المشترك لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد فى مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و سعيد أميدى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة “بلاج آند بلاى”.



وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال ورعاية المشروعات الريادية القائمة على الإبداع التكنولوجى وخلق المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة كأحد أهم محاور بناء مصر الرقمية وذلك فى ضوء مكانة مصر المتقدمة فى هذا المجال، وفى ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمى والدولي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم فى تعزيز جهود الوزارة لتنمية ريادة الأعمال من خلال الشراكة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجال احتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة؛ مشيرا الى تنفيذ الوزارة لخطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال من خلال تطوير طاقاتهم وقدراتهم الابتكارية وتوجيه مشروعاتهم الريادية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن شركة بلاج اند بلاى تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميا فى إدارة مراكز الابداع وتواجدها فى مصر سيضيف ثقل لمنظومة الشركات الناشئة كما سينعكس إيجابياً على التقارير الاقليمية والدولية التى تقيم منظومات الشركات الناشئة فى مختلف الدول؛ موضحا انه من المنتظر تقدم ترتيب مصر فى تقرير عالمى مقرر إصداره خلال العام الحالى نتيجة لعدة اسباب منها الطفرة التى تشهدها منظومة ريادة الأعمال وتضاعف استثمارات الشركات الناشئة فى مصر مع نهاية هذا العام وتحقيقها لأرقام قياسية وغير مسبوقة، بالاضافة إلى انتشار مراكز الابداع فى جميع انحاء الجمهورية والاستثمارات الضخمة فى تعليم الشباب مهارات الابداع التكنولوجى والعمل الحر وإدارة الشركات الناشئة.



وقال سعيد أميدى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بلاج آند بلاى “نحن متحمسون لتأسيس مقر لنا فى مصر، ونود أن نشكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه لنا لتنفيذ رؤيتنا التى نتطلع من خلالها إلى تسريع واحتضان الشركات الناشئة المصرية”.



وقال سبحان خانى نائب رئيس شركة بلاج آند بلاى” من المتوقع ان يكون الاقتصاد المصرى ضمن أكبر عشرة اقتصادات فى العالم بحلول عام ٢٠٣٠ ومع وفرة المهارات وانتشار ثقافة ريادة الأعمال فى مصر فإن هذا كله يتيح فرص هائلة للشركة خاصة مع فتح مركز لها فى مصر بالتعاون مع هيئة “ايتيدا” وبالتالى نحن متحمسون للغاية بإطلاق هذه الشراكة.



هذا وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية ثلاث سنوات سيتم خلالها تدشين منصة ابتكار للشركات الناشئة فى القاهرة مع التركيز على التحول الرقمي؛ حيث سيتم إطلاق دورتين سنويًا من برنامج مُسّرع أعمال يستهدف عدد 60 شركة ناشئة فى مرحلة النمو، بالإضافة إلى دورتين سنويًا من برنامج لاحتضان الشركات الناشئة سيتم من خلاله تمكين 60 شركة ناشئة فى مراحلها المبكرة.



كما تستهدف الاتفاقية أن تجتذب الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج استثمارات تقدر ب 20 مليون دولار، إلى جانب خلق ما لا يقل عن 500 فرصة عمل.



حضر مراسم التوقيع؛ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتور أحمد منصور الأمين العام لهيئة البريد المصري، والمهندس ايهاب ابوبكر نائب رئيس هيئة البريد المصري.



يذكر أنه يأتى مشروع إقامة مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل فى إطار اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب؛ وكذا فى ضوء خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لإتاحة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجى وريادة الاعمال لدى الشباب.



ويجرى العمل على إعادة توظيف قصر السلطان حسين كامل ليصبح أحد مراكز إبداع مصر الرقمية مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية للمبنى. وسيضم مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل معامل لشركات عالمية، ومعامل تكنولوجية متطورة، وحاضنات تكنولوجية للشركات الناشئة، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، إلى جانب مساحات عمل مشترك.



