إيتيدا: تمويل 3 مشروعات بحثية في الهندسة الطبية والاتصالات

المال - خاصوقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عقود تمويل 3 مشروعات بحثية مشتركة بين عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجامعات القاهرة وبورسعيد ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال الدورة 22 من مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية والمعروفة باسم "ITAC".وأ

المال – خاص

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عقود تمويل 3 مشروعات بحثية مشتركة بين عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجامعات القاهرة وبورسعيد ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال الدورة 22 من مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية والمعروفة باسم “ITAC”.

وأكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة أن المبادرة تعكس أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر توفير اتصال حقيقي ومثمر بين القطاعات البحثية والصناعة وإيجاد حلقة وصل بين البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات من ناحية واحتياجات السوق من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن الهيئة استردت مليون ونصف المليون جنيه عام 2016 تطبيقاً لسياسة الرد الجزئي للدعم المالي من المشروعات البحثية المشتركة الناجحة والتي تم إقرارها عام 2013 وتم البدء في تفعيلها العام الماضى والاستفادة من تلك العوائد وإعادة ضخ الأموال المستردة لدعم مشروعات بحثية جديدة.

يذكر أن المبادرة منذ انطلاقها عام 2006 مولت 130 مشروعا بحثيا نفذت بالتعاون بين 18 جامعة و75 شركة بقيمة 79 مليون جنيه، ونتج عن تلك المشروعات عدد من قصص النجاح لمنتجات وحلول تكنولوجية مصرية ذات قيمة مضافة بمختلف الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مثل منتجات شركة Si-Ware Systems ومنتجات لشركة سيليكون فيجن وشركة RDI، وغيرها الكثير.

ومن ضمن المشروعات التى تمت الموافقة على تمويلها مشروع بحثى متطور في مجال الهندسة الطبية بالتعاون بين فريق بحثي من قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بجامعة القاهرة وشركة “دلني للتكنولوجيا” بهدف تصميم تقنية تقوم بقياس مرونة أنسجة الجسم بدون جراحة مما يساعد في تشخيص أفضل وأسرع للأورام وبالأخص أورام الثدي، ويخدم المشروع الأطباء مستخدمي أجهزة الموجات فوق الصوتية، كما يعمل على إتاحة تلك الحلول على مختلف الأجهزة الطبية بتكلفة أقل وسهولة فى الاستخدام.

كما حصل على التمويل أيضا مشروع من فئة البحث المبدئي والمقدم من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويستهدف تصميم حل تكنولوجي مبتكر “Electrokinetic Based Microfluidic Platform ” يستخدم المجال الكهربائي لاستخلاص خصائص الحمض النووى DNA بشكل أسرع وبتكلفة تنافسية عن الحلول المتوافرة في المعامل.

كما فاز مشروع بحث مبدئى مقدم من كلية الهندسة جامعة بورسعيد وبالتعاون مع شركة “أكسيليرا مصر” وهو عبارة عن نموذج محاكاة الموجات الكهرومغناطيسية لنقاط الاتصالات اللاسلكية والذي يعمل على دراسة حالة وقوة تغطية شبكات الاتصالات اللاسلكية سواء “واي فاي” أو شبكات المحمول وغيرها من التطبيقات وذلك اعتماداً على رياضيات الجبر الهندسي كبديل فعال عن جبر المصفوفات الشائع الاستخدام. ويشار إلى مصطلح الجبر الهندسي كبديل رياضي قوي لجبر المتجهات وجبر الأعداد المركبة وجبر المصفوفات، ويمكن من خلاله تصميم نظم برمجيات أكثر كفاءة وموثوقية لإجراء الحسابات العلمية والهندسية.

ويركز برنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة بالمبادرة على ثلاثة أقسام رئيسية للبحوث وتطوير المنتجات والنماذج الأولية حيث يضم القسم الأول المجالات البحثية الاستراتيجية ويضم 9 مجالات من أبرزها البحوث المتعلقة بأمن الشبكات، التصميم الإلكتروني، وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات الأمن والمواصلات والصحة والزراعة والطاقة والتعليم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم القسم الثاني 6 مجالات بحثية تمثل أحدث التكنولوجيات والاهتمامات البحثية والتوجهات في السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل تطبيقات وحوسبة الهاتف المحمول، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الخاصة بتحليلات المحتوى والشبكات الاجتماعية، وانترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والحوسبة التفاعلية، وتطبيق “الألعاب” في مختلف المجالات. بينما يتضمن القسم الثالث نقاط بحثية محددة حسب طلب جهات حكومية أو وزارات أو محافظات.

وتتلخص أنشطة مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية في تمويل المشروعات البحثية المشتركة سواء تطوير النماذج الأولية وتطوير المنتجات أو دعم البحوث المتطورة، كما تتضمن المبادرة عدة برامج مصممة خصيصا لطلبة الجامعات ومنها برنامج خاص بدعم مشروعات تخرج طلبة الجامعات المتخصصة وأخر للتدريب الصيفي للطلبة في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دعم تسجيل براءات الاختراع.