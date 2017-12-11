إيتيدا تكرم الموظفات المتميزات قبيل انتهاء عام المرأة المصرية‎

المال -خاص كرمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عددا من الموظفات المتميزات في الإدارات والقطاعات المختلفة بالهيئة وذلك تقديراً لجهودهن المتميزة والأداء الراقي خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تبنتها على مدار عام 2017. وأشارت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة…

المال -خاص

كرمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عددا من الموظفات المتميزات في الإدارات والقطاعات المختلفة بالهيئة وذلك تقديراً لجهودهن المتميزة والأداء الراقي خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تبنتها على مدار عام 2017.

وأشارت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزخر بالعديد من النماذج النسائية الناجحة التي استطاعت تحقيق التوازن المثالي بين العمل والحياة الشخصية، وأكدت أن ما قامت به الموظفات بالهيئة هو في الحقيقة مبعث فخر لنا جميعاً خاصة بعد الإنجازات التي تحققت هذا العام على أرض الواقع سواء على مستوى الهيئة أو القطاع ككل.

وأضافت أن هذا التكريم يأتي قبيل انتهاء عام 2017 والذي كانت قد خصته الدولة المصرية كعام للمرأة، حيث حمل هذا القرار العديد من الرسائل الإيجابية للخارج ويعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتمكينها باعتبارها العنصر المهم في هيكل المجتمع، كما كان لهذا القرار عظيم الأثر على المستوى الدولي والمؤسسات والشركات العالمية وخاصة مع تصدر سيدات مصر قوائم الأقوى والأبرز في العالم العربي.

وفي ختام التكريم، قامت حسنى بتسليم عدد من الشهادات التقديرية للموظفات المتميزات العاملات، حيث أوضحت أن تكريم العاملين واجب التزمت به إدارة الهيئة منذ إنشائها تقديراً للعنصر البشري وبالأخص المرأة حرصاً منها على تقدير موظفاتها المتميزات، وحثهن على مواصلة الجهد والعطاء ومضاعفة الجهود في سبيل الوصول إلى التميز وتنفيذ خطط الهيئة وتحقيق أهدافها.