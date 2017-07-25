إيتيدا تفتح باب التقديم لمشروع الحاضنات التكنولوجية‎

المال– خاص أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، اليوم، عن فتح باب التقديم فى مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال والمطورين بدعم يصل إلى 180 ألف جنيه للمشروع الواحد. وقالت الهيئة، عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك: "إن آخر…

المال– خاص



أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، اليوم، عن فتح باب التقديم فى مشروع الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال والمطورين بدعم يصل إلى 180 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وقالت الهيئة، عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك: “إن آخر موعد للتقديم هو 6 أغسطس المقبل”.

يُذكر أن مجلس أمناء مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع للهيئة، وافق على زيادة قيمة الدعم العيني المقدم للشركات المحتضنة من 120 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه على مدار سنة الاحتضان.

ويشتمل الدعم على حزمة متكاملة من خدمات الاستشارات والدعم الفني مع توفير معدات وأجهزة وبرمجيات ودعم أعمال التسويق والدعاية، بالإضافة إلى أماكن مجهزة للاحتضان في أحد مراكز الحاضنات التكنولوجية التابعة للمركز، وذلك لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.