«إيتيدا» تفتح التدريب الصيفي لطلاب الهندسة والحاسبات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وذلك حتى يوم 20 يونيو 2022.

يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب في مجالات تطوير البرمجيات والالكترونيات والأنظمه المدمجة كما يشجع شركات القطاع على التواصل الفعال مع المجتمع الطلابي، حيث يأتي البرنامج التدريبي ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة لطلبة الجامعات المتخصصة.

ويستهدف البرنامج طلاب الجامعات بكليات الهندسة وعلوم الحاسب بالسنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة الباحثين عن منح للتدريب الصيفي بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

ويتيح البرنامج الفرصة للطلاب التدريب على أهم المهارات والمجالات المطلوبة بسوق العمل، إلى جانب تعلم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي على أحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف زيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل والوظائف المتخصصة بعد التخرج.

ويوفر البرنامج فرصة للشركات العاملة بالقطاع التي لديها منح تدريبية خلال فترة الصيف، أو التي تتطلع للعمالة الدائمة في مرحلة ما بعد التخرج الطلبة من الجامعة. ويستهدف البرنامج شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، أو الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر الذين يرغبون في تقديم منح تدريبية للطلاب المقبولين بالبرنامج.

ويُمكن للطلبة المهتمين بالاشتراك في البرنامج التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة حيث يقوموا بمليء استمارة التقديم، كما يتعين على الشركات المهتمة بالانضمام إلى برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفي إلى مليء استمارة التقديم بعد تسجيل بياناتها في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إذا لم تكن مسجلة من قبل.