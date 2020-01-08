«إيتيدا» تعلن فوز شركة ناشئة مصرية فى معرض لاس فيجاس

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن فوز شركة Furnwish المصرية بجائزة أفضل شركة لها خطط أعمال مبتكرة للمستقبل، خلال فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير الحالي، حيث حصلت على جائزة مالية بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من صندوق “تريند” الاستثماري التابع لشركة “تريند مايكرو” العالمية.

وتقدم الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الواقع المعزز حلولا تكنولوجية تساعد متاجر الأثاث ومحترفي التصميم الداخلي على عرض منتجاتهم وخدماتهم بطرق مبتكرة.

يذكر أن المشاركة المصرية في المعرض جاءت برعاية ايتيدا والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك Consumer Technology Association (CTA)، أكثر من 4500 شركة، بما في ذلك المصنعون والمطورون وموردو أجهزة تكنولوجيا المستهلك والمحتوى وأنظمة البرمجيات؛ ويحضره أكثر من 180 ألف شخص من 155 دولة من مختلف أرجاء العالم.