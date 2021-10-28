«إيتيدا» تعلن الفائزات بأول «هاكاثون» لرائدات الأعمال في مصر بالتعاون مع «إنتل» العالمية

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" نتائج أول مسابقة لرائدات الأعمال في مصر "She Hackathon"، بالتعاون المشترك بين مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" ومراكز إبداع مصر الرقمية "كرياتيڤا –Creativa" وشركة إنتل Intel""…

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال “تيك”، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” نتائج أول مسابقة لرائدات الأعمال في مصر “She Hackathon”، بالتعاون المشترك بين مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال “تيك” ومراكز إبداع مصر الرقمية “كرياتيڤا –Creativa” وشركة إنتل Intel”” عالميًا في مجالات التكنولوجيا.

وفاز بالمسابقة ثلاثة فرق من رائدات الأعمال حيث حصل فريق عمل “حاجة حلوة” من محافظة أسوان على المركز الأول، عن فكرة تطبيق إلكتروني يساعد على مكافحة قضايا العنف ضد المرأة، من خلال توفير خاصية للاستغاثة الصوتية وتحديد ومشاركة الموقع الجغرافي في حالة الخطر وتصنيف الأماكن من حيث درجة الأمان بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي.

وحصل فريق “تريسومي” من محافظة الإسماعلية على المركز الثاني على فكرة منصة إلكترونية مجانية لتحقيق التواصل الفعال بين أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من “متلازمة داون” وتشبيكهم مع الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين في المناطق المجاورة لهم.

كما حصل فريق “فيم سكان” من محافظة المنصورة على المركز الثالث، حيث قدم فريق العمل فكرة ونموذج أولي لنظام إلكتروني يساعد في تقليل حالات التشخيص الخاطئ والوقت المستغرق لعمل الأشعة السينية “الأكس راي” وبالأخص في حالات الكشف عن سرطان الثدي للسيدات.

وبلغت قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والجائزة الثانية 15 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه، حيث تضمنت معايير الاختيار تقييم الإشكالية، وفكرة المشروع، والنموذج التقني، ودراسة جدوى المشروع، والعرض الأخير للفكرة وجاهزية فريق العمل.

وتستهدف مسابقة “SheHackathon” مساعدة رائدات الأعمال على مواجهة التحديات وبلورة أفكارهن وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطبيق التجاري وتقديم الدعم اللازم لتأهيلهم لدخول برامج حاضنات الأعمال وبرامج دعم ما قبل الاحتضان، وذلك في إطار دور الهيئة في دعم وتحفيز نمو سوق ريادة الأعمال المزدهر في مصر.

واستمرت فعاليات المسابقة على مدار 3 أيام متتالية بمراكز إبداع مصر الرقمية في 7 محافظات مختلفة وهم المنصورة، قنا، سوهاج، المنيا، الاسماعيلية، المنوفية، أسوان. حيث استفاد من فعاليات “الهاكاثون” ما يزيد عن 800 من رائدات الأعمال سواء بالحضور الفعلي داخل المراكز أو عبر الإنترنت.

وتضمنت فعاليات المسابقة عقد مجموعة من ورش العمل والندوات، التي قدمها خبراء من شركة “إنتل” العالمية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال “تيك” لمساعدة وإرشاد الفتيات لبدء مشروعاتهم الريادية بنجاح، كما تضمنت فعاليات المسابقة جلسات للتوجيه والتدريب على مواجهة المشكلات والتحديات المجتمعية وتسخير الأدوات التكنولوجية لحلها؛ والتعرف على أساسيات ريادة الأعمال؛ ومنهاج التفكير التصميمي لتحسين صياغة الأفكار وغيرها من الموضوعات المعنية بزيادة فرص نجاح المشروعات.

وتأتي مسابقة “SheHackathon” في إطار جهود مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لبناء قدرات الفتيات بمختلف المحافظات وتحفيزهن على تطويع تكنولوجيا المعلومات في مجالات أعمالهن المختلفة، بما يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا وضمان مشاركة فاعلة لها في كافة أوجه العمل وبما يعمل على تعزيز دورها في بناء المجتمع.