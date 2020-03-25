«إيتيدا» تعلق خدمات مكتب حقوق الملكية الفكرية أسبوعين

قررت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» تعليق تقديم خدمات مكتب حماية الملكية الفكرية لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم ، لمنع الازدحام والتعامل مع الجمهور من المترددين على المكتب.

ويأتي ذلك القرار في ضوء توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تضمنت تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين .

كما أجرت الهيئة تعديلاً على مواعيد العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بهدف التيسير على العاملين والتي تستوجب طبيعة عملهم التواجد بمقر الهيئة وفي إطار حرص الهيئة على ضمان التزام العاملين بقرار مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

هالة الجوهري رئيس إيتيدا

وأكدت «إيتيدا» فى بيان صحفي اليوم الأربعاء استمرارها في اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لسلامة العاملين والموظفين والزوار ، حيث كانت من أوائل الجهات التي شجعت الموظفين على العمل من المنزل للحد من الاختلاط ومنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسيطرة عليه.

وقامت الهيئة بإتاحة جميع الإمكانيات التقنية والفنية والتسهيلات الإدارية للعاملين بها لتيسير وضمان استمرارية العمل، حيث تخطت نسبة العاملين من المنزل 80% من إجمالي القوة العاملة بالهيئة .

ويقدم مكتب حماية الملكية الفكرية للجمهور خدمات منها الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة به ، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات بجميع صورها وأشكالها .

بالإضافة إلى إصدار تراخيص مقاهي الإنترنت والبلاي ستيشن ، فضلا عن قيد التصرفات الواردة على مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وتسجيل عقود تراخيص أو استغلال البرمجيات بأي صورة من الصور ، و إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات .

