«إيتيدا» تطلق برنامج للتأهيل من أجل التوظيف في مجالات تصميم الإلكترونيات

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن إطلاق برنامج جديد تحت اسم “التأهيل من أجل التوظيف (Qualifying for Employment – Q4E) بالتعاون مع الشركات العاملة في مجالات تصميم وتطوير وإنتاج أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة.

ويهدف البرنامج الذي يأتي في إطار مبادرة مصر تصنع الالكترونيات (EME) والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى زيادة أعداد المواهب والكوادر المؤهلة للعمل في الشركات المحلية أو العالمية المتخصصة في صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وتستهدف الهيئة من البرنامج سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال خلق مجموعة من المهارات والكوادر القادرة على الالتحاق بسوق العمل وبالتحديد في شركات تصميم الإلكترونيات حيث تسعى الهيئة إلى جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في السوق المصري وتشجيع الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على زيادة حجم الأعمال وتحفيزهم على خلق المزيد من فرص العمل. ووفقًا للبرنامج، تحصل الشركات المتقدمة للبرنامج على التمويل المقدم من الهيئة بحسب نسبة التوظيف من إجمالي المُتدربين حيث يتم تحديد التمويل بناءً على التوظيف.

ويسمح برنامج (Qualifying for Employment – Q4E) للشركة المتقدمة أن تكون مُمثل (تَنَوب) عن مجموعة من الأعضاء في التخصص المشار إليه، كما يقبل البرنامج مُقدمي خدمات التدريب ممن يؤهلون الكوادر للشركات الشريكة في مجالات التصميم والتطوير وإنتاج أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة.

ولدى مصر العديد من المزايا التنافسية التي تجعل منها مقصدا جاذبا لإنشاء مراكز لتصدير خدمات التصميم الإلكتروني والأنظمة المدمجة وخدمات القيمة المضافة، حيث يعمل في مصر ما يزيد عن 15 شركة عالمية و40 شركة محلية متخصصة في مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة وتطوير الدوائر المتكاملة وأشباه المواصلات واختبار برمجيات الرقائق الإلكترونية والتي تقوم بتصدير خدماتها للخارج.

وكان التحالف العالمي لأشباه الموصلات(Global Semiconductor Alliance) قد أعلن في سبتمبر من العام الماضي عن إنشاء وحدة أعمال إقليمية في مصر تحت اسم “GSA- Egypt”، وذلك لما تتمتع به مصر من قاعدة عريضة من المهارات، كما أنها تعد بوابة لمختلف الأسواق، وكذلك في إطار خطط التحالف التوسعية لضمّ كبار اللاعبين والقادة في صناعة أشباه الموصلات والبرمجيات والحلول والأنظمة والخدمات.