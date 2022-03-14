«إيتيدا» تطلق أول هاكاثون للميتافيرس بمراكز إبداع مصر الرقمية في 10 محافظات

أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أول هاكاثون للميتافيرس تحت شعار ibTIECar Metaverse @CREATIVA، وذلك بمراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل التصنيع الرقمي لمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات (EME).

ويهدف هاكاثون “ميتافيرس” إلى إلهام وتشجيع الشباب المصري في مختلف المحافظات على التعاون والتفكير الابتكاري في تطبيقات الميتافيرس وتسخير التقنيات لإيجاد حلول ذات إمكانات عالية وذات فاعلية في التواصل والعمل عن بعد، وبما يساهم أيضًا في تسريع ودعم عمليات التحول الرقمي.

الجامعات المشتركة

وينظم الهاكاثون سلسلة من المسابقات والأنشطة التفاعلية، والتي يتم تنفيذها بنظام الهجين بين الفعاليات الافتراضية على الإنترنت والأنشطة التفاعلية في 10 محافظات مختلفة بمراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA والموجودة داخل 7 جامعات حكومية وهي (المنصورة – المنوفية – المنيا – سوهاج – قنا – أسوان – قناة السويس بالإسماعيلية)، وكذلك بمعامل التصنيع الرقمي EME Innovation Labs في 3 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية وأسيوط..

اهداف الهاكاثون

ويأتي الهاكاثون في إطار جهود الهيئة لتشجيع أنشطة الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يحفز الأجيال القادمة لتطوير حلول وطرح أفكار مبتكرة وكذلك تعزيز دور الجامعات المصرية في مجال الإبداع وريادة الأعمال القائمة على الابتكار والتي يتم من خلالها اكتشاف الأفكار وإيجاد المواهب الشابة المُبتكِرة ومُساعدتها على النمو.

الجوائز

وخصصت الهيئة جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 750 ألف جنيه، توزع بالتساوي على 3 فرق فائزة في كل موقع جغرافي مشار إليه، إضافة إلى فرص الالتحاق ببرامج تسريع وحاضنات الأعمال والحصول على الخدمات الاستشارية والتسويقية وتطوير الأعمال التي تقدمها الهيئة وجهاتها التابعة.

مستهدفات المسابقة

وتستهدف المسابقة تعزيز استخدام التقنيات المختلفة التي تساهم في بناء وتطوير الميتافيرس بما يدعم بناء العديد من التطبيقات والحلول بشكل مباشر مثل (GameFi -SocialFi-NFT) أو بشكل غير مباشر مثل (DAO/DAC -GPT) وغيرها من التكنولوجيات متضمنة: الواقع الممتد (XR)، الواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) والواقع الافتراضي (VR) وتحريك رسوم النماذج ثلاثية الأبعاد والكائنات/البشر الافتراضية؛ مرئيات (رؤية) الحاسوب، الرموز غير القابلة للاستبدال(NFTs) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)؛ الأجهزة الحسية الملائمة للواقع الافتراضي القابلة للارتداء؛ تفاعل الآلة مع الانسان: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة.

انشطة الهاكاثون

ويوفر الهاكاثون الذي يستمر لمدة 5 أشهر بدءًا من 15 فبراير 2022 وحتى منتصف يونيو 2022، أماكن مجهزة للعمل لجميع الفرق المشاركة لإجراء الاجتماعات والتواصل وعقد ورش العمل والتوجيه والإرشاد والعروض التوضيحية للمشاريع وإطلاق المنتجات، فضلاً عن الأنشطة التعاونية الأخرى في جميع المحافظات السابق ذكرها.

ويستهدف الماراثون المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكليات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمبتكرين من الطلبة والخريجين ورواد الأعمال في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.