«إيتيدا» تستهدف زيادة حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر 3 أضعاف

قال حازم نبيل ، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية ، إلى أن المؤتمر الرابع للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات الذى تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم يعد فرصة جيدة الشركات الناشئة لتسليط الضوء على آليات المنافسة عالميا خاصة أن مصر لديها تعداد سكانى يتجاوز الـ 100 مليون نسمة من بينهم كفاءات على أعلى مستوى.

ولفت نبيل إلى أن إيتيدا تسعى دايما لتشجيع الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا من خلال عدة محاور منها تحفيز الإبداع وريادة الأعمال الأمر الذى تم ترجمته فى حجم الاستثمارات التى استقطبتها خلال العام الماضى بقيمة تقترب من نصف مليار دولار.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية مع ديلويت العالمية للاستشارات لزيادة حجم الصناعة 3 أضعاف خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن المحور الثانى من استراتيجية إيتيدا يرتكز على جذب الشركات العالمية إلى السوق المحلية وتستهدف تعيين 215 ألف شاب خلال 5 سنوات ، لافتا إلى أن ملف التوقيع الإلكترونى الذى تعمل عليه الهيئة يعد أحدى دعائم التحول الرقمى.

قال خليل حسن خليل ، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن المؤتمر الرابع للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات يؤكد ضرورة التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة ، موضحا أن الشراكة مع وزارة الاتصالات بدأت منذ عام 2001 من خلال حزمة مبادرات متنوعة.

وأكد خليل أن الشركات تواجه حاليا أزمات متعددة تحت وطأة التضخم وسعر صرف الدولار تحد من نمو القطاع ويجب تشكيل لجنة لذلك.