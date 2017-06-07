إيتيدا ترفع ميزانية دعم البرمجيات إلى 25 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» على رفع ميزانية برنامج تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات خلال العام المالى 2018/2017 من 20 إلى 25 مليون جنيه.

يشار إلى أن الهيئة طرحت البرنامج فى 6 أبريل الماضى لتطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة» من خلال تسهيلات ائتمانية، وحزم تمويل مصرفية بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%7، تدرس تحمل جزء منها، علما بأن قيمة التمويل ستتوقف على حجم كل شركة طبقا للتصنيف المعتمد لدى البنك المركزى، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وقال مصدر مسئول بإيتيدا لـ«المال»، إنها تستهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج، وتوسيع نطاق التنفيذ لتشمل قطاعات أخرى، فضلا عن توفير مساعدات فنية وتدريبية إضافية لها حتى تتوافق مع الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للحصول على التمويل.

وبموجب البرنامج، تتعاون «إيتيدا» مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع فى إجراء مراجعة شاملة لخطط أعمال الشركات المتقدمة، وملاءتها المالية، فضلا عن تقييم أصول الملكية الفكرية، وإعداد الملف الائتمانى لكل شركة على حدة، وتوصيلها بالمؤسسات المصرفية المشاركة بمبادرة البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الهيئة ناقش أيضا خلال اجتماعه الأخير قبل شهر رمضان عددا من الآليات لدعم رواد الأعمال، منها إطلاق صندوق رأسمال مخاطر، أو تأسيس شركة لتمويل الأفكار الابداعية، وجار المفاضلة بينهما لاختيار الأنسب وفقا لاحتياجات مطورى تطبيقات المحمول، كما تطرق الاجتماع إلى إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «علماء مصر المستقبل» بآليات تحفيزية لجذب الشباب.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق المرحلة الأولى من مبادرة «علماء مصر المستقبل» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات CAIRO ICT فى ديسمبر 2016، لتدريب 5 آلاف شاب من خريجى الجامعات سنويا بالشراكة مع كبرى الشركات والجامعات العالمية باستخدام طريقة التعلم المباشر، و11 ألفا آخرين باستخدام أسلوب التعلم المختلط.

على صعيد آخر، كشف المصدر عن تخارج 6 شركات تكنولوجيا من السوق خلال العام الماضى، من إجمالى 56 قامت بتصفية أعمالها منذ إنشاء قاعدة بيانات الهيئة فى 2008 وحتى الآن، وذلك لأسباب تتعلق بتغيير النشاط والتعثر المالى وحدوث خلافات بين مساهميها، مقدرا عدد الشركات القائمة بأكثر من 3 الآف.

ووافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضى على ميزانية «إيتيدا» خلال العام المالى 2018/2017 والتى تبلغ قيمتها 350 مليون جنيه، دون إبداء تحفظات، ولكنها طالبت مسئولى الهيئة بمناقشة برامجها الخاصة بتدريب الكفاءات الشابة وخريجى الجامعات.