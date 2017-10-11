إيتيدا ترفع شعار time for Egypt

اجتماعات مع ممثلى «6 G Digital» و«ساذرلاند» العالميتين الهيئة تفاوض «المحمول» لإتاحة تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائحها القاضى: ترويج مشروعات القطاع على مستثمرين خليجيين وأجانبشاركت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للعام الثانى

اجتماعات مع ممثلى «6 G Digital» و«ساذرلاند» العالميتين

الهيئة تفاوض «المحمول» لإتاحة تطبيقات التوقيع الإلكترونى على شرائحها

القاضى: ترويج مشروعات القطاع على مستثمرين خليجيين وأجانب

شاركت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للعام الثانى عشر على التوالى فى المعرض تحت شعار «time for Egypt» من خلال دعم 26 شركة مصرية، عبر تخصيص جناحين أحدهما يضم 20 شركة أبرزها «cloud 11» لحلول الحوسبة السحابية على مساحة 430 مترا فى قاعة الشيخ سعيد المخصصة للحكومات، والآخر خاص بالشركات الناشئة ورواد الأعمال وعددها 6.

وترأس المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وفدًا رسميا يضم عددا من قيادات الوزارة للمشاركة بالمعرض، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين حكوميين وقيادات بكبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية استهلها بلقاء ولى عهد إمارة دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعقبها لقاء ممثلى شركة «6 G Digital» من أجل عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحث أوجه التعاون فى مجالات البحوث والتطوير والبرمجيات وخدمات التعهيد وتطوير المناطق التكنولوجية.

واجتمع الوزير أيضا مع مسئولى شركة «ساذرلاند» الأمريكية العالمية، وتمت مناقشة خطط التوسع فى عمليات الشركة وزيادة أعداد موظفيها بمصر، خاصة بعد تدشينها أكاديمية للتدريب بالتعاون مع «إيتيدا» بمنطقة برج العرب التكنولوجية بهدف تأهيل الكوادر البشرية للالتحاق بسوق العمل.

وقال القاضى فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن وزارته تستهدف من وراء مشاركتها بالمحافل والمعارض الدولية طرح مشروعاتها على مستثمرين عرب وأجانب، موضحا أن القطاع حقق معدل نمو خلال العام المالى الماضى وصل إلى %12.5، وبلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 1.8 مليار دولار، وصلت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى %3.2.

وكشفت أسماء حسنى رئيس إيتيدا، عن وصول خطوط الإنتاج والمعدات الخام الخاصة بتصنيع أول هاتف ذكى بالسوق المحلية فى منطقة أسيوط التكنولوجية خلال 10 أيام.

على صعيد آخر، أضافت حسنى أن الهيئة تفاوض حاليا ممثلى شركات المحمول الثلاث لاتاحة خدمات التوقيع الالكترونى على شرائح المحمول بعد طرح إيتيدا تطبيق على اجهزة هواتف الآيفون يدعم الخدمة للافراد بدون الحاجة إلى اجهزة توكن.

وتابعت إن إيتيدا فى مرحلة استكمال اجراءات الاستعلام الأمنى عن شركة نكست فن الفنلندية لمراكز الداتا سنتر لتوقيع اتفاق نهائى معها لانشاء مركز بيانات فى منطقة برج العرب التكنولوجية باستثمارات 40 مليون يورو كمرحلة أولى، مشيدة بالاجراءات التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى كخطوة لجذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج.