«إيتيدا» تخصص 70 مليون جنيه لدعم صادرات التكنولوجيا

خصصت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ميزانية بلغت 70 مليون جنيه لدعم صادرات شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية عن عائدات 2021 فى إطار الدورة الثالثة عشرة من برنامج EXPORT IT.

مصدر بالهيئة: المبرمجون المصريون نجحوا فى الوصول لأكثر من 75 دولة خلال 2020

وقال مصدر مسئول بالهيئة إن باب التسجيل مفتوح أمام الشركات الراغبة فى الانضمام للبرنامج حتى يوم 31 مايو المقبل، موضحًا أن شركات التكنولوجيا استطاعت خلال دورة 2020 من البرنامج تصدير حلول لأكثر من 75 دولة، أبرزها دول الخليج العربى بنسبة %44 و%33 لأمريكا الشمالية و%14 لأوروبا.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن السعودية جاءت فى المركز الأول كأكثر الوجهات التى استقبلت صادرات حلول تكنولوجية من مصر، بنسبة %31 تلتها أمريكا ثانيًا %16 ثم الإمارات بنحو %10، مشيرًا إلى أن تطوير تطبيقات المحمول وبرامج السوفت وير وخدمات الدعم الفنى تصدرت قائمة المنتجات الأعلى تصديرًا بنسبة بلغت %59 أعقبتها خدمات تصميم الإلكترونيات والخدمات الهندسية بـ%16.

وأعلنت «إيتيدا» أمس الثلاثاء عن إطلاق الدورة الثالثة عشرة من برنامج المساندة التصديرية المعروف باسم «Export IT»، وذلك عن عائدات صادرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عام 2021.

وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المحلية على حافز صادرات أساسى يصل إلى %35 للشركات متناهية الصغر، و%15 للصغيرة، و%10 للمتوسطة، وذلك من القيمة المضافة عن صادراتها وفقًا لحجم الشركة

وتُطبق الهيئة معيارًا واحدًا فقط لتصنيف الشركات، وهو إجمالى الإيرادات السنوية للشركة دون النظر لعدد العمالة، بحيث تكون بقيمة مليون جنيه بحد أقصى للشركات متناهية الصغر، وقيمة تزيد على مليون جنيه وحتى 20 مليونًا للشركات الصغيرة، وقيمة تزيد على 20 مليون جنيه وحتى 150 مليونًا للشركات المتوسطة.

كما حددت الهيئة نسب حوافز إضافية للشركات العاملة بمجالات التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأتمتة الآلية للعمليات (RPA) وإنترنت الأشياء والبرمجيات المدمجة وتصميم الشرائح والأمن السيبراني، وذلك بنسبة %5 حافزًا اضافيًا، إضافة إلى نسبة حافز إضافى %10 للشركات التى تمتلك حقوق ملكية فكرية (IPR) والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ولا تتأهل الشركات التى تتعدى إجمالى إيراداتها السنوية 150 مليون جنيه للاشتراك فى البرنامج، وكذلك المتوسطة التى لم تحقق نموًا فى إيرادات صادراتها عن العام الماضى.

وبحسب عمرو محفوظ، رئيس إيتيدا، شكلت الهيئة لجنة متخصصة لتحديث وتطوير بنود وشروط البرنامج، بما يحقق الغرض منه وكذلك وضع آلية لحوكمة الدعم المقدم للشركات المستفيدة من البرنامج ومنع ازدواجيته مع البرامج الأخرى.