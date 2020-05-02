«إيتيدا» تبدأ صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، اليوم السبت، اعتماد إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبلغ إجمالى مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات حوالى 11,863,223 مليون جنيه، تحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج.

وبصرف هذه الدفعة للمجموعة الثانية من الشركات يصبح إجمالى عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الآن 52 شركة، كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعتين الأولى والثانية معاً 17,032,626 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن إجمالى عدد الشركات التى قامت بإبداء رغبتها للاشتراك في البرنامج وصل إلى 165 شركة قام منهم 113 بالاشتراك في البرنامج وتقديم المستندات الثبوتية عن الصادرات للهيئة، وذلك بعد قيام الهيئة بإعادة فتح باب التسجيل في البرنامج لمدة أسبوع إضافي والتي انتهت في 16 أبريل الماضي.

يذكر أن «إيتيدا» قامت بتعجيل إجراءات صرف برنامج المساندة التصديرية لتبدأ فى شهر إبريل الماضي بدلاً من يونيو وعلى دفعات بحيث تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة، وذلك كواحدة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لإنعاش سوق التكنولوجيا ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.