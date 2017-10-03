إيتيدا تبحث مع شركة نكست فن إنشاء مركز تميز في مصر‎

المال – خاص:أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" اعتزام شركة "نكست فن" العالمية إنشاء مركز تميز في صناعة مراكز البيانات للشركة في مصر ورغبتها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والثنائية مع الهيئة.وأشارت الى أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة اتفاقية ثنا

المال – خاص:

أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” اعتزام شركة “نكست فن” العالمية إنشاء مركز تميز في صناعة مراكز البيانات للشركة في مصر ورغبتها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والثنائية مع الهيئة.

وأشارت الى أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة اتفاقية ثنائية مع الشركة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للطرفين والمساهمة في تأهيل الشباب المصري على المهارات النادرة وخاصة في المجالات شديدة التخصص المتعلقة بهندسة الكابلات البحرية وتكنولوجيات محطات الإنزال.

وأشارت إلى أن الاتفاقية مع الشركة تشمل تعزيز التعاون في المجالات البحثية المشتركة وتطوير التكنولوجيا المصرية ونقل أحدث التكنولوجيات في صناعة مراكز البيانات وتقنيات البنية التحتية المختلفة.

وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن وضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات في العالم بالتعاون مع الشركة من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للدولة والمشاركة في كافة المؤتمرات والأحداث الهامة بتلك الصناعة والبدء في رفع العلم المصري وشعار الهيئة وشركة واحات السيليكون على مقرات مراكز بيانات الشركة في مختلف دول العالم بدءاً بمركزها في مدينة “أولو” الفنلندية وفي المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب.

ومن جانبه، قال خالد سيدراك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة خلال زيارته مع عدد من المدراء التنفيذين لمقر الهيئة أمس، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عدد كبير من الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المصري بالتعاون مع الهيئة.

كما أشاد “سيدرك” بمناخ الاستثمار في مصر وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعرب عن إعجابه الشديد بنموذج عمل الهيئة واحترافية البرامج والمبادرات التي تقدمها ومن ضمنها برنامج “إطار المهارات الوطني”، مشيراً إلى الكفاءة والتميز الذي يتسم به فريق العمل بالهيئة والاحترافية التي وجدها في كافة المواد الترويجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري. كما أبدى رغبة شركته في تعميم نموذج الهيئة الخاص بالحوافز الاستثمارية وخاصة المتعلقة بالتدريب وتطبيقه في كافة اتفاقيات شركته مع عملائه من الشركات العالمية.



جدير بالذكر أن وفد من الهيئة قام الأسبوع الماضي بزيارة رسمية لمقرات عمل شركة “نكست فن” العالمية في كلاً من هولندا وفنلندا للتعرف على طبيعة أعمال هذه الشركات عن قرب ودراسة ما تقدمه من تكنولوجيات جديدة، ولوضع اللمسات النهائية لعدد من الخطوات التنفيذية التي ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين وخلق قنوات للتواصل مع شركاء الشركة الاستراتيجيين، وذلك تلبية لدعوة الشركة الرسمية للهيئة.

