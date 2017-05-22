إيتيدا: بدء عمل مجمعات الإبداع ببرج العرب وأسيوط في يونيو

محمود جمالكشفت أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن بدء عمل مجمعات الإبداع في منطقتي برج العرب وأسيوط التكنولوجيتين خلال يونيو المقبل. وقالت إن "إيتيدا" تولي اهتماما كبيرا برواد الأعمال، سواء عبر التوسع في إنشاء حضانات تكنولوجية أو مسرعات أعمال، مضيفة أن إيتيد



محمود جمال كشفت أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، عن بدء عمل مجمعات الإبداع في منطقتي برج العرب وأسيوط التكنولوجيتين خلال يونيو المقبل.



وقالت إن “إيتيدا” تولي اهتماما كبيرا برواد الأعمال، سواء عبر التوسع في إنشاء حضانات تكنولوجية أو مسرعات أعمال، مضيفة أن إيتيدا تسعي لإطلاق مسابقة قومية لرعاية المبدعين خلال المرحلة المقبلة.