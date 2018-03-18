إيتيدا الصينية توافق على تصميمات المنطقة الحرة للسيارات بالعين السخنة

أحمد شوقي:وافقت شركة إيتيدا الصينية على تصميمات المنطقة الحرة للسيارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تقدمت بها الشركة المالكة للمشروع.وتتولى شركة إيتيدا الصينية تطوير 6 كيلو متر مربع، وتتعاقد مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه المساحة. ويعد مشروع المنطقة الحرة للسيارات أحد المشر

أحمد شوقي:

وافقت شركة إيتيدا الصينية على تصميمات المنطقة الحرة للسيارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تقدمت بها الشركة المالكة للمشروع.

وتتولى شركة إيتيدا الصينية تطوير 6 كيلو متر مربع، وتتعاقد مع الشركات الاستثمارية لاستغلال هذه المساحة. ويعد مشروع المنطقة الحرة للسيارات أحد المشروعات المخطط إقامتها بالمنطقة؛ بغرض إنشاء معارض لشركات السيارات لتمكينها من الاستيراد وإعادة التصدير للدول الأخرى أو البيع للسوق المحلية بعد دفع الرسوم الجمركية، ويعود هذا المشروع إلى عدد من شركات السيارات التي كونت فيما بينها شركة مساهمة لتمويل المشروع وإدارته.

وعلمت “المال” أن أحد المكاتب الاستشارية قد انتهى من إجراء التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بإنشاءاته والمرافق وتم عرضها على الشركة الصينية التي أبدت موافقتها عليها كما تم عرض المشروع أيضًا على الهيئة الاقتصادية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أبدت موافقتها أيضًا على المشروع.

ومن المتوقع البدء في إجراءات استخراج تراخيص المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ ومن بينها تراخيص الإنشاءات؛ وسيبدأ تسويق المشروع في مرحلة لاحقة من خلال عرضه على أصحاب المعارض وشركات السيارات الراغبة في استئجار معرض لها ضمن المنطقة الحرة.

يشار إلى أن إجراءات تأسيس المنطقة الحرة للسيارات بدأت خلال ديسمبر 2016 من خلال قيام 6 مستثمرين بينهم تجار سيارات بالتعاقد مع شركة إيتيدا الصينية لاستئجار مساحة 250 ألف متر؛ بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عامًا؛ حيث كان من المخطط إقامة ماي تراوح بين 200 و250 معرضًا للسيارات؛ غير أن المشروع قد لاقى حينها اعتراضات عدد من أصحاب المعارض بدعوى ارتفاع أسعار التعاقد؛ غير أن المشروع قد تعرض للتعثر لاحقًا بسبب عدم قدرة المساهمين على تحمل تكاليف الإنشاءات؛ مما أدى إلى تفكك الشركة وانسحاب المساهمين، ومن ثم تقدم عدد آخر من المساهمين لتنفيذ المشروع.

وتم تكوين شركة جديدة قامت بالتعاقد مع شركة إيتيدا الصينية مرة أخرى لتنفيذ المشروع حيث تمكنت من استكمال التصميمات والرسومات اللازمة للتنفيذ والحصول على موافقة الشركة الصينية والهيئة الاقتصادية تمهيدًا للبدء في المشروع.

وقال مصدر ذو صلة بملف المنطقة الحرة للسيارات إن أحد أسباب انهيار الشركة الأولى هو ضعف المركز المالي للمساهمين موضحا أن المساهمين الحاليين لا يعانون من نفس المشكلة حيث تعد الشركة أكثر استقرارًا ماليًا وتنظيميًا.

ولفت إلى أن المشروع سيقام بنفس الموقع الذي تعاقدت عليه الشركة الأولى وبالمساحة ذاتها، لكن بأسعار أعلى، بما قد ينعكس على القيم الإيجارية للمعارض، مضيفا أن بعض أصحاب المعارض رفضوا من قبل الأسعار التي قدمتها الشركة المديرة للمشروع وطالبوا بالانضمام لقوائم المساهمين، ومع ذلك لم ينضموا إليها حين أعيد تشكيل الشركة.